В Германии назвали три смертельные ошибки Украины

Bild: ВСУ плохо защищены и позволяют легко себя вычислять

10 марта 2023 в 08:53 Размер текста - 17 +

ВСУ совершают тактические ошибки, которые могут стать смертельными в конфликте с РФ, пишет Bild Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе конфликта с Россией Киев допускает ряд ошибок, которые становятся для него смертельными. Вооруженные силы Украины (ВСУ) часто подбираются близко к российским позициям, а также редко меняют собственные. Об этом сообщает немецкая газета Bild. «У Украины мало западных артиллерийских орудий <…> Часто ВСУ ведут огонь с известной позиции. <…> Нет защиты от российских дронов», — уточняет автор издания Юлиан Репке. По его мнению, именно эти ошибки являются для страны смертельными, которые приведут к жестоким для Киева последствиям. Журналист Репке подмечает, что Вооруженные силы Украины в целом имеют малое количество вооружения, в том числе и западного. В связи с этим украинским солдатам приходится подбираться ближе к российским позициям, что позволяет ВС РФ легко их вычислять. В российской разведке также помогают и беспилотники. А вот Киев, отмечает корреспондент, практически не защищен от дронов РФ. Также ошибкой является и тот факт, что украинские бойцы часто ведут огонь с одной позиции, что позволяет их легко вычислять. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса. Ранее в ходе пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского спросили об ошибках в ходе конфликта с РФ, но он ушел от ответа. В свою очередь, экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что Путин является хладнокровным профессионалом, передает RT. Сообщалось также, что Запад оставляет Киев без вооружения в ходе конфликта с РФ, пишет «Национальная служба новостей». Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер отмечал, что ВСУ страдают от недостатка боеприпасов, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ходе конфликта с Россией Киев допускает ряд ошибок, которые становятся для него смертельными. Вооруженные силы Украины (ВСУ) часто подбираются близко к российским позициям, а также редко меняют собственные. Об этом сообщает немецкая газета Bild. «У Украины мало западных артиллерийских орудий <…> Часто ВСУ ведут огонь с известной позиции. <…> Нет защиты от российских дронов», — уточняет автор издания Юлиан Репке. По его мнению, именно эти ошибки являются для страны смертельными, которые приведут к жестоким для Киева последствиям. Журналист Репке подмечает, что Вооруженные силы Украины в целом имеют малое количество вооружения, в том числе и западного. В связи с этим украинским солдатам приходится подбираться ближе к российским позициям, что позволяет ВС РФ легко их вычислять. В российской разведке также помогают и беспилотники. А вот Киев, отмечает корреспондент, практически не защищен от дронов РФ. Также ошибкой является и тот факт, что украинские бойцы часто ведут огонь с одной позиции, что позволяет их легко вычислять. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса. Ранее в ходе пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского спросили об ошибках в ходе конфликта с РФ, но он ушел от ответа. В свою очередь, экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что Путин является хладнокровным профессионалом, передает RT. Сообщалось также, что Запад оставляет Киев без вооружения в ходе конфликта с РФ, пишет «Национальная служба новостей». Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер отмечал, что ВСУ страдают от недостатка боеприпасов, сообщает телеканал 360.