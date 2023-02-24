24 февраля 2023

Зеленский ушел от ответа на вопрос о своих ошибках

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский решил рассказать о своей ответственности Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не дал четкого ответа на вопрос о своей главной ошибке за время спецоперации России. Вместо этого во время своей пресс-конференции он заявил об ответственности, которая лежит на нем как главе государства.

«Я живой человек, я, наверное, ежедневно ошибаюсь, я уверен в этом. Главное, чтобы у меня, как у президента, не было фатальных ошибок, из-за которых я, как гарант конституции и гарант защиты государства, могу с вами его потерять», — заявил Зеленский. Эти слова транслировались на его офицальном Youtube-канале.

Президент России Владимир Путин год назад 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями он назвал защиту мирного населения Донбасса, демилитаризацию и денацификацию в стране. Недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы встретиться с представителями Китая и обсудить мирный договор с российской стороной.

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Президент Украины Владимир Зеленский не дал четкого ответа на вопрос о своей главной ошибке за время спецоперации России. Вместо этого во время своей пресс-конференции он заявил об ответственности, которая лежит на нем как главе государства. «Я живой человек, я, наверное, ежедневно ошибаюсь, я уверен в этом. Главное, чтобы у меня, как у президента, не было фатальных ошибок, из-за которых я, как гарант конституции и гарант защиты государства, могу с вами его потерять», — заявил Зеленский. Эти слова транслировались на его офицальном Youtube-канале. Президент России Владимир Путин год назад 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями он назвал защиту мирного населения Донбасса, демилитаризацию и денацификацию в стране. Недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы встретиться с представителями Китая и обсудить мирный договор с российской стороной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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