Зеленский ушел от ответа на вопрос о своих ошибках

24 февраля 2023 в 23:39 Размер текста - 17 +

Зеленский решил рассказать о своей ответственности Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский не дал четкого ответа на вопрос о своей главной ошибке за время спецоперации России. Вместо этого во время своей пресс-конференции он заявил об ответственности, которая лежит на нем как главе государства. «Я живой человек, я, наверное, ежедневно ошибаюсь, я уверен в этом. Главное, чтобы у меня, как у президента, не было фатальных ошибок, из-за которых я, как гарант конституции и гарант защиты государства, могу с вами его потерять», — заявил Зеленский. Эти слова транслировались на его офицальном Youtube-канале. Президент России Владимир Путин год назад 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями он назвал защиту мирного населения Донбасса, демилитаризацию и денацификацию в стране. Недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы встретиться с представителями Китая и обсудить мирный договор с российской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский не дал четкого ответа на вопрос о своей главной ошибке за время спецоперации России. Вместо этого во время своей пресс-конференции он заявил об ответственности, которая лежит на нем как главе государства. «Я живой человек, я, наверное, ежедневно ошибаюсь, я уверен в этом. Главное, чтобы у меня, как у президента, не было фатальных ошибок, из-за которых я, как гарант конституции и гарант защиты государства, могу с вами его потерять», — заявил Зеленский. Эти слова транслировались на его офицальном Youtube-канале. Президент России Владимир Путин год назад 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями он назвал защиту мирного населения Донбасса, демилитаризацию и денацификацию в стране. Недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы встретиться с представителями Китая и обсудить мирный договор с российской стороной.