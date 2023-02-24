Зеленский ушел от ответа на вопрос о своих ошибках

Президент Украины Владимир Зеленский не дал четкого ответа на вопрос о своей главной ошибке за время спецоперации России. Вместо этого во время своей пресс-конференции он заявил об ответственности, которая лежит на нем как главе государства.
«Я живой человек, я, наверное, ежедневно ошибаюсь, я уверен в этом. Главное, чтобы у меня, как у президента, не было фатальных ошибок, из-за которых я, как гарант конституции и гарант защиты государства, могу с вами его потерять», — заявил Зеленский. Эти слова транслировались на его офицальном Youtube-канале.
Президент России Владимир Путин год назад 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями он назвал защиту мирного населения Донбасса, демилитаризацию и денацификацию в стране. Недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы встретиться с представителями Китая и обсудить мирный договор с российской стороной.
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