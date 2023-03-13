13 марта 2023

Курганский губернатор высказался о замироточившей в Катайске иконе

Губернатор Шумков: мироточение иконы в Катайске — это реальные слезы
© Служба новостей «URA.RU»
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Шумков считает, что икона замироточила из-за подвига реальных людей Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что икона Богородицы Донецкой в Катайске замироточила из-за подвига реальных людей. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Шумков напомнил, что в Катайском округе служил отец Евфимий, который прошлой осенью погиб на СВО. Там же живет матушка Людмила Климова. В декабре ее старший сын погиб во время спецоперации. «Мироточение иконы Богородицы Донецкой в Катайском округе с такими людьми — это не чудо. Это ее реальные слезы. И это подвиг реальных людей», — сообщил Шумков. Он добавил, что к подобным новостям он относится настороженно. Но сообщение из Катайского округа глава региона «встретил с пониманием и верой».

Ранее URA.RU писало, что в Боровском храме замироточил образ Богородицы Донецкой. Это подтвердили специалисты Шадринской епархии.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что икона Богородицы Донецкой в Катайске замироточила из-за подвига реальных людей. Об этом он написал в своем telegram-канале. Шумков напомнил, что в Катайском округе служил отец Евфимий, который прошлой осенью погиб на СВО. Там же живет матушка Людмила Климова. В декабре ее старший сын погиб во время спецоперации. «Мироточение иконы Богородицы Донецкой в Катайском округе с такими людьми — это не чудо. Это ее реальные слезы. И это подвиг реальных людей», — сообщил Шумков. Он добавил, что к подобным новостям он относится настороженно. Но сообщение из Катайского округа глава региона «встретил с пониманием и верой». Ранее URA.RU писало, что в Боровском храме замироточил образ Богородицы Донецкой. Это подтвердили специалисты Шадринской епархии.
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