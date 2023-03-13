Чиновник из ЯНАО закрепился на недавно занятой должности

Чиновник исполнял обязанности управделами мэрии Ноябрьска с января
Исполняющий обязанности управляющего делами в мэрии Ноябрьска Артур Григорян занял эту должность на постоянной основе. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации города.
«В администрации Ноябрьска новое назначение. К обязанностям управляющего делами с 13 марта приступил Артур Дереникович Григорян. До этого он исполнял обязанности управделами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что чиновник работает в мэрии с 2013 года. В должности исполняющего обязанности Григорян был с января. Ранее сообщалось, что предшественник чиновника Игорь Смирнов ушел на пенсию.
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