13 марта 2023
12 марта 2023

Чиновник из ЯНАО закрепился на недавно занятой должности

Управляющим делами мэрии Ноябрьска назначен Артур Григорян
© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания. Курган, чиновник, руки, депутат
Чиновник исполнял обязанности управделами мэрии Ноябрьска с января Фото:

Исполняющий обязанности управляющего делами в мэрии Ноябрьска Артур Григорян занял эту должность на постоянной основе. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации города.

«В администрации Ноябрьска новое назначение. К обязанностям управляющего делами с 13 марта приступил Артур Дереникович Григорян. До этого он исполнял обязанности управделами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновник работает в мэрии с 2013 года. В должности исполняющего обязанности Григорян был с января. Ранее сообщалось, что предшественник чиновника Игорь Смирнов ушел на пенсию.

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Исполняющий обязанности управляющего делами в мэрии Ноябрьска Артур Григорян занял эту должность на постоянной основе. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации города. «В администрации Ноябрьска новое назначение. К обязанностям управляющего делами с 13 марта приступил Артур Дереникович Григорян. До этого он исполнял обязанности управделами», — говорится в сообщении. Отмечается, что чиновник работает в мэрии с 2013 года. В должности исполняющего обязанности Григорян был с января. Ранее сообщалось, что предшественник чиновника Игорь Смирнов ушел на пенсию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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