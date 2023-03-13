Чиновник из ЯНАО закрепился на недавно занятой должности

Управляющим делами мэрии Ноябрьска назначен Артур Григорян

14 марта 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Чиновник исполнял обязанности управделами мэрии Ноябрьска с января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Исполняющий обязанности управляющего делами в мэрии Ноябрьска Артур Григорян занял эту должность на постоянной основе. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации города. «В администрации Ноябрьска новое назначение. К обязанностям управляющего делами с 13 марта приступил Артур Дереникович Григорян. До этого он исполнял обязанности управделами», — говорится в сообщении. Отмечается, что чиновник работает в мэрии с 2013 года. В должности исполняющего обязанности Григорян был с января. Ранее сообщалось, что предшественник чиновника Игорь Смирнов ушел на пенсию.

Исполняющий обязанности управляющего делами в мэрии Ноябрьска Артур Григорян занял эту должность на постоянной основе. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации города. «В администрации Ноябрьска новое назначение. К обязанностям управляющего делами с 13 марта приступил Артур Дереникович Григорян. До этого он исполнял обязанности управделами», — говорится в сообщении. Отмечается, что чиновник работает в мэрии с 2013 года. В должности исполняющего обязанности Григорян был с января. Ранее сообщалось, что предшественник чиновника Игорь Смирнов ушел на пенсию.