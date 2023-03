В Белом доме уклонились от ответа на вопрос о деградации ВСУ

Джон Кирби заявил, что не готов отвечать на вопросы за украинское министерство обороны Фото: Денис Моргунов © URA.RU В администрации США отказались комментировать публикацию в газете The Washington Post о снижении боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за уничтожения их наиболее подготовленных бойцов и нехватки боеприпасов. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что не готов отвечать на такие вопросы за украинское министерство обороны. «Я, разумеется, не буду говорить за украинское министерство обороны и о его планах, касающихся личного состава. Мне было бы совершенно неуместно поступать таким образом», — передает ТАСС слова Кирби. Он отметил, что не станет раскрывать слишком много информации, чтобы не осложнять ситуацию для украинской стороны. Кирби также сообщил, что Киев отправляет на Запад своих военнослужащих для прохождения подготовки. Ранее газета The Washington Post сообщила, что качество украинской армии за год российской спецоперации снизилось по причине потерь среди опытных военнослужащих. Из-за этого некоторые киевские чиновники сомневаются в готовности ВСУ провести весеннее контрнаступление, пишет RT. Также издание The Washington Post опубликовало слова украинского командира с позывным «Купол» о том, что в ВСУ растет количество неопытных бойцов, которые убегают со своих позиций. Он рассказал журналистам, что за год из 500 солдат его батальона около 100 погибли, а 400 получили ранения. На данный момент он остался единственным военным профессионалом в своем подразделении.

