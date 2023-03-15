В школе №51 Каменска-Уральского (Свердловская область) открыли мемориал погибшему на СВО 19-летнему солдату Юрию Козлову. Информация об этом появилась в сообществе администрации города в социальной сети «ВКонтакте». Памятный знак на фасаде школы открыл председатель местного отделения Союза десантников России Владимир Давыдов. Участники митинга почтили минутой молчания военнослужащего.
«Сегодня в школе № 51 открыли мемориальную доску бойцу, погибшему в ходе спецоперации. Юрий Козлов учился здесь с первого класса. В 2021 году по окончании второго курса радиотехникума он, взяв академический отпуск, отправился служить в армию. В 2022 году подписал контракт. Будучи механиком-водителем самоходной машины десанта 76 гвардейской Черниговской десантно-штурмовой дивизии 26 августа 2022 года солдат погиб в Херсонской области у поселка Чкалова», — сказано в сообщении.
Заместитель главы города Денис Нестеров отметил, что мемориальная доска станет для учителей и учеников серьезным духовным символом. «Его можно описать тремя словами: никто кроме нас. Уверен, так и будет», — сказал он.
Ранее URA.RU сообщало, что в школе Нижнего Тагила открыли мемориальную доску Владимиру Голубцову, погибшему в ходе спецоперации. Мужчина был бойцом Росгвардии.
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