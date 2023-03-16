Скандинавский стиль в интерьере характеризуется преобладанием дизайна светлых тонов (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми на шоссе Космонавтов продается кафе в скандинавском стиле за 4,5 млн рублей. Для сравнения — столько же в краевой столице стоит однокомнатная квартира эконом-класса в новостройке. Описание объекта недвижимости размещено в популярном сервисе бесплатных объявлений.

«Продам кафе в скандинавском стиле площадью в 350 квадратных метров. Кухня, два зала. Ремонт не требуется. Помещение находится в аренде. Стоимость — 4,5 млн рублей», — сообщает в объявлении продавец.

По данным «Википедии», скандинавский стиль в интерьере характеризуется преобладанием дизайна белых, бежевых, пастельных тонов. Мебель отличает отсутствие круглых элементов и декора.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за 38 млн рублей выставили на продажу ресторан старейшей в городе сети заведений японской кухни «Япона Матрена». Срок окупаемости заведения составит около девяти лет.