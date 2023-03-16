16 марта 2023

Пермяк по цене квартиры продает кафе в скандинавском стиле. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе Завтрак. Тюмень, интерьер, интерьер кафе
Скандинавский стиль в интерьере характеризуется преобладанием дизайна светлых тонов (архивное фото) Фото:

В Перми на шоссе Космонавтов продается кафе в скандинавском стиле за 4,5 млн рублей. Для сравнения — столько же в краевой столице стоит однокомнатная квартира эконом-класса в новостройке. Описание объекта недвижимости размещено в популярном сервисе бесплатных объявлений.

«Продам кафе в скандинавском стиле площадью в 350 квадратных метров. Кухня, два зала. Ремонт не требуется. Помещение находится в аренде. Стоимость — 4,5 млн рублей», — сообщает в объявлении продавец.

По данным «Википедии», скандинавский стиль в интерьере характеризуется преобладанием дизайна белых, бежевых, пастельных тонов. Мебель отличает отсутствие круглых элементов и декора.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за 38 млн рублей выставили на продажу ресторан старейшей в городе сети заведений японской кухни «Япона Матрена». Срок окупаемости заведения составит около девяти лет.

Кафе состоит из кухни и двух залов для посетителей
Фото:

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В Перми на шоссе Космонавтов продается кафе в скандинавском стиле за 4,5 млн рублей. Для сравнения — столько же в краевой столице стоит однокомнатная квартира эконом-класса в новостройке. Описание объекта недвижимости размещено в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Продам кафе в скандинавском стиле площадью в 350 квадратных метров. Кухня, два зала. Ремонт не требуется. Помещение находится в аренде. Стоимость — 4,5 млн рублей», — сообщает в объявлении продавец. По данным «Википедии», скандинавский стиль в интерьере характеризуется преобладанием дизайна белых, бежевых, пастельных тонов. Мебель отличает отсутствие круглых элементов и декора. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за 38 млн рублей выставили на продажу ресторан старейшей в городе сети заведений японской кухни «Япона Матрена». Срок окупаемости заведения составит около девяти лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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