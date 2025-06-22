В Пермском крае скончался известный путешественник, построивший тропу до Маньпупунера

В Перми 21 июня не стало Дмитрия Кириллова — человека, который сыграл ключевую роль в создании экологической инфраструктуры на территории Печоро-Илычского заповедника. Благодаря его усилиям на экологическом маршруте от реки Печора до плато Маньпупунера были построены мостовые переходы протяженностью более трех километров.
«Дмитрий разработал проект, привлек грантовое финансирование и объединил более 260 волонтеров из различных стран. В течение нескольких лет он возглавлял волонтерский лагерь у истока реки Печора, лично участвовал во всех этапах работ — от установки свай до переноски деревянных конструкций и щебня, а также обучал сотни людей самоотверженному труду во благо природы. Несмотря на различные мнения относительно удобства и ширины построенной тропы, реализованный проект стал одним из самых сложных с технической точки зрения и был осуществлен в одном из наиболее труднодоступных районов России», — пишет сообщество «Северный Урал. Походы. Активный туризм на Урале» в соцсети «ВКонтакте».
Доставка большого объема строительных материалов в Уральскую тайгу осуществлялась вертолетами, а основные работы проводились вручную при участии волонтеров и в непростых погодных условиях Северного Урала. В настоящее время представители туристической отрасли обсуждают необходимость продолжения строительства маршрута для увеличения потока туристов на плато Маньпупунер, однако реальных шагов по завершению тропы ради сохранения природных экосистем пока не предпринято, несмотря на наличие необходимых материалов, уже завезенных в заповедник.
Дмитрий Кириллов мечтал не только о строительстве 11-километровой тропы, но и о создании масштабного пешеходного маршрута вдоль Уральских гор — проекта «Единый Урал», включающего создание горных приютов, маркировку троп, организацию уборки и вывоза мусора. Сегодня реализуется проект «Большая Уральская Тропа», который менее масштабен, но его цель схожа — формирование сети туристических маршрутов на Урале.
Строительство маршрутов и приютов на особо охраняемых природных территориях уже не кажется необычным явлением. В заповедниках и национальных парках развивается инфраструктура, формируется законодательная база для обеспечения баланса между развитием туризма и охраной природы. Современные тропы и модульные постройки становятся все более комфортными и эстетичными, а туристы — более сознательными и экологически ответственными. В начале этого пути стояли такие энтузиасты, как Дмитрий Кириллов. К сожалению, он не успел завершить свой главный проект, многое осталось незавершенным, говорят его единомышленники.
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