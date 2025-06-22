22 июня 2025

Легковушка полностью сгорела в Краснокамске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание Фото:

В Краснокамске (Пермский край) сгорела машина. Видео пожара разместил telegram-канал «ЧП Пермь». 

«На улице 10-й Пятилетки в Краснокамске происходило горение легкового автомобиля. Площадь пожара составила 17,5 квадратных метров. Пострадавших нет», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Причины пожара и модель автомобиля не уточняются.

Ранее в Пермском крае уже происходили крупные возгорания автомобилей: 26 мая в Перми на улице Докучаева сгорело сразу пять машин, площадь пожара тогда составила 180 квадратных метров. Ночью 21 июня на парковке у дома на улице Николая Островского сгорели две иномарки. Предварительная причина пожара — поджог. В обоих случаях пострадавших нет. 

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В Краснокамске (Пермский край) сгорела машина. Видео пожара разместил telegram-канал «ЧП Пермь».  «На улице 10-й Пятилетки в Краснокамске происходило горение легкового автомобиля. Площадь пожара составила 17,5 квадратных метров. Пострадавших нет», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Причины пожара и модель автомобиля не уточняются. Ранее в Пермском крае уже происходили крупные возгорания автомобилей: 26 мая в Перми на улице Докучаева сгорело сразу пять машин, площадь пожара тогда составила 180 квадратных метров. Ночью 21 июня на парковке у дома на улице Николая Островского сгорели две иномарки. Предварительная причина пожара — поджог. В обоих случаях пострадавших нет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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