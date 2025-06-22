Рекордный ливень, мультистобалльник ЕГЭ и контрабанда кактусов в Лабубу: топ-7 новостей Прикамья

На прошедшей неделе стали известны конкуренты губернатора Пермского края Дмитрия Махонина на сентябрьских выборах. В ходе очередных обменов с Украиной домой из плена вернулись четверо пермских военнослужащих. Компанию пермского актера и депутата Бежаняна оштрафовали на сотни тысяч. Первым мультистобалльником ЕГЭ стал выпускник из Лысьвы. Девушка получила пулю на пробежке в парке. Завершилась неделя мощным ливнем, затопившим улицы и общественный транспорт. Подробнее об этих и других событий недели дней — в материале URA.RU.
На выборы губернатора Пермского края выдвинулись пять человек. Фото
Депутаты Законодательного собрания Пермского края Олег Постников (ЛДПР) и Ксения Айтакова (КПРФ) официально заявили о своем участии в выборах губернатора региона, подав необходимые документы в краевую избирательную комиссию.
Помимо них, на должность главы претендует Вячеслав Лучников, представляющий партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Первым из кандидатов документы для регистрации представил действующий губернатор Дмитрий Махонин. Его техническим кандидатом выступит Людмила Караваева, выдвинутая от «Партии пенсионеров».
Таким образом, в кампании официально участвует уже пять человек. Всем выдвинутым кандидатам предстоит собрать подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения.
В Прикамье из украинского плена вернулись четыре бойца
Состоялся очередной этап обмена военнопленными между РФ и Украиной. 19 июня стало известно, что среди возвращенных домой оказался житель Горнозаводска, а 20 июня удалось вернуть контрактников из Чусового, Перми и Кочево.
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко рассказал, что лично связался с родственниками возвращенных военнослужащих. Одна из матерей сообщила ему, что сын уже успел ей позвонить. Уполномоченный добавил, что работа по возвращению бойцов на родину продолжается.
Компанию пермского актера и депутата Бежаняна оштрафовали на сотни тысяч
Депутат Осинской думы и звезда сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян обещает заплатить штраф за порчу сельхозземель. На сегодняшний день в Арбитражном суде Пермского края в отношении его фирмы «Гослесхоз» находится производств на 140 млн рублей.
По его словам, он не понимал, что размещение сыпучих материалов не на своем участке незаконно. По его мнению, сорок-пятьдесят метров правее или левее, не имеет значения. Бизнесмен пообещал заплатить штраф и убрать песчано-гравийную смесь.
Ранее стало известно, что компанией «Гослесхоз» Бежаняна займутся судебные приставы. В декабре 2024 года юрлицо было оштрафовано на 200 тысяч рублей.
В Перми девушка во время пробежки в парке получила пулю в глаз
В парке «Макаренко» в Перми неизвестный выстрелил из пневматического оружия в глаз молодой девушки, когда она была на пробежке. О случившемся пострадавшая сообщила на своей странице в социальных сетях. По ее словам, инцидент произошел 16 июня около 19:10.
Прокуратура Мотовилихинского района взяла на контроль расследование обстоятельств травмирования девушки. Сотрудники правоохранительных органов проводят процессуальную проверку.
В Пермском крае появился первый мультистобалльник ЕГЭ
Выпускник лысьвенского лицея «ВЕКТОРиЯ» Арсений Чайников стал первым в Пермском крае, кто сдал Единый госэкзамен на максимальный балл по нескольким предметам. Выпускник получил по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и физике. На экзамене по профильной математике он заработал 90 баллов.
По итогам Единого госэкзамена по русскому языку максимальные 100 баллов заработали 17 выпускников. Они учились в 14 школах разных городов Прикамья.
Пермяк пытался провезти в страну запретные кактусы внутри Лабубу
Житель Перми попытался незаконно ввезти в Россию восемь запрещенных к пересечению границы кактусов. Они были спрятаны внутри популярной игрушки Лабубу. Посылка была отправлена из Таиланда в Пермь. Обман вскрылся при сканировании посылки и игрушка была возвращена отправителю. В отношении получателя рассматривается вопрос о возбуждении административного производства.
Вероятно, посылка была передана в целях кактусоводства. Эти растения могут быть распространителем сорняков или сами ими стать. В связи с этим их запрещено ввозить по ограничениям Россельхознадзора.
Затопило улицы и салоны автобусов: рекордное количество осадков выпало в Прикамье
Утром 22 июня в результате сильных ливней были затоплены целые улицы Перми в различных районах города. Жители сообщили о случаях утери государственных номерных знаков автомобилей во время непогоды. Только на улице Садовой в лужах было обнаружено около десяти потерянных автомобильных номеров.
В ряде районов Прикамья 21 июня выпало рекордное количество осадков, сообщили синоптики. При этом максимальная интенсивность составила 133 мм/час. В результате на проезжей части практически сразу образовались глубокие лужи, а в некоторых автобусах вода залилась в салон.
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