Пермский завод по производству вешалок получил миллиардный доход

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Выручка предприятия составила 2,4 млрд рублей
Выручка предприятия составила 2,4 млрд рублей Фото:

Пермское ООО «Завод металлических изделий», которое занимается производством вешалок, табуретов и другой продукции, получило выручку в 2,4 млрд рублей. Об этом сообщается в финансовой отчетности предприятия на сервисе Saby (СБИС).

«ООО „Завод металлических изделий“, Пермский край. Отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 2,4 млрд рублей, чистая прибыль — 139 млн рублей», — сообщается на сервисе.

Завод находится в Соликамске Пермского края. Предприятие выпускает стеллажи, табуреты, банкетки, напольные вешалки, стремянки и другую продукцию для быта.

Ранее URA.RU сообщало, что пермское ООО «Медиадвижение-Пермь», размещающее рекламу на телеканалах и в интернете, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании составила более 280 млн рублей. 

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Пермское ООО «Завод металлических изделий», которое занимается производством вешалок, табуретов и другой продукции, получило выручку в 2,4 млрд рублей. Об этом сообщается в финансовой отчетности предприятия на сервисе Saby (СБИС). «ООО „Завод металлических изделий“, Пермский край. Отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 2,4 млрд рублей, чистая прибыль — 139 млн рублей», — сообщается на сервисе. Завод находится в Соликамске Пермского края. Предприятие выпускает стеллажи, табуреты, банкетки, напольные вешалки, стремянки и другую продукцию для быта. Ранее URA.RU сообщало, что пермское ООО «Медиадвижение-Пермь», размещающее рекламу на телеканалах и в интернете, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании составила более 280 млн рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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