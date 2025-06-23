Пермский завод по производству вешалок получил миллиардный доход

Пермское ООО «Завод металлических изделий», которое занимается производством вешалок, табуретов и другой продукции, получило выручку в 2,4 млрд рублей. Об этом сообщается в финансовой отчетности предприятия на сервисе Saby (СБИС).
«ООО „Завод металлических изделий“, Пермский край. Отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 2,4 млрд рублей, чистая прибыль — 139 млн рублей», — сообщается на сервисе.
Завод находится в Соликамске Пермского края. Предприятие выпускает стеллажи, табуреты, банкетки, напольные вешалки, стремянки и другую продукцию для быта.
Ранее URA.RU сообщало, что пермское ООО «Медиадвижение-Пермь», размещающее рекламу на телеканалах и в интернете, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании составила более 280 млн рублей.
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