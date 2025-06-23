Пермяков просят проголосовать за крупяные шанежки в престижном конкурсе

Журнал Russian Traveler объявил онлайн-голосование, посвященное главным туристическим возможностям страны. Издание просит жителей отдавать голоса в номинации «Национальное блюдо/ Продукт — Russian Traveler Awards 2025». От Пермского края заявлены крупяные шанежки.
«Вместе мы определим самое лучшее в мире путешествий. А заодно откроем новые точки на туристической карте России», — призывают к участию организаторы на сайте.
Помимо крупяных шанежек в списке, например, есть пожарские котлеты из Тверской области, пирожки с лебедой из Ростова и ярушки из Ярославской области. Пока в голосовании лидирует Боргойская баранина из Республики Бурятия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!