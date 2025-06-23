Пермяков просят проголосовать за крупяные шанежки в престижном конкурсе

Жителей просят проголосовать за коми-пермяцкое блюдо в престижном конкурсе
© Служба новостей «URA.RU»
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Блюдо участвует в номинации — «Национальное блюдо/ Продукт»
Блюдо участвует в номинации — «Национальное блюдо/ Продукт» Фото:

Журнал Russian Traveler объявил онлайн-голосование, посвященное главным туристическим возможностям страны. Издание просит жителей отдавать голоса в номинации «Национальное блюдо/ Продукт — Russian Traveler Awards 2025». От Пермского края заявлены крупяные шанежки. 

«Вместе мы определим самое лучшее в мире путешествий. А заодно откроем новые точки на туристической карте России», — призывают к участию организаторы на сайте. 

Помимо крупяных шанежек в списке, например, есть пожарские котлеты из Тверской области, пирожки с лебедой из Ростова и ярушки из Ярославской области. Пока в голосовании лидирует Боргойская баранина из Республики Бурятия. 

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Журнал Russian Traveler объявил онлайн-голосование, посвященное главным туристическим возможностям страны. Издание просит жителей отдавать голоса в номинации «Национальное блюдо/ Продукт — Russian Traveler Awards 2025». От Пермского края заявлены крупяные шанежки.  «Вместе мы определим самое лучшее в мире путешествий. А заодно откроем новые точки на туристической карте России», — призывают к участию организаторы на сайте.  Помимо крупяных шанежек в списке, например, есть пожарские котлеты из Тверской области, пирожки с лебедой из Ростова и ярушки из Ярославской области. Пока в голосовании лидирует Боргойская баранина из Республики Бурятия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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