Пермяки помогли установить рекорд по самой массовой медитации в России

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В Перми на медитации собралось около 220 человек
В Перми на медитации собралось около 220 человек Фото:

В Международный день йоги, 21 июня, в России прошла самая массовая Relax-медитация. В акции приняли участие 2 128 человек. Третье место по числу практикующих заняла Пермь, где собралось около 220 жителей.

«Общее количество участников в этом году — 2 128. В Перми собралось порядка 220 человек. По числу участников Пермь заняла третье место после Москвы и Санкт-Петербурга», — передает слова ведущего корреспондент URA.RU. В медитации также приняли участие жители Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Уфы.

Перед медитацией в Перми участники выполнили 108 кругов Сурья Намаскар (прим. ред. — комплекс из последовательности поз и дыхательных техник). Завершилось мероприятие звуковой терапией с тибетскими чашами.

Число участников по сравнению с прошлым годом значительно выросло: в 2024 году в акции участвовали 1 699 человек, и она была зафиксирована в Книге рекордов России. Тогда медитация проходила в Казани, Москве, Омске, Сочи и Тюмени. В этом году рекорд пока официально не зафиксирован.

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В Международный день йоги, 21 июня, в России прошла самая массовая Relax-медитация. В акции приняли участие 2 128 человек. Третье место по числу практикующих заняла Пермь, где собралось около 220 жителей. «Общее количество участников в этом году — 2 128. В Перми собралось порядка 220 человек. По числу участников Пермь заняла третье место после Москвы и Санкт-Петербурга», — передает слова ведущего корреспондент URA.RU. В медитации также приняли участие жители Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Уфы. Перед медитацией в Перми участники выполнили 108 кругов Сурья Намаскар (прим. ред. — комплекс из последовательности поз и дыхательных техник). Завершилось мероприятие звуковой терапией с тибетскими чашами. Число участников по сравнению с прошлым годом значительно выросло: в 2024 году в акции участвовали 1 699 человек, и она была зафиксирована в Книге рекордов России. Тогда медитация проходила в Казани, Москве, Омске, Сочи и Тюмени. В этом году рекорд пока официально не зафиксирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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