Пермяки помогли установить рекорд по самой массовой медитации в России

В Международный день йоги, 21 июня, в России прошла самая массовая Relax-медитация. В акции приняли участие 2 128 человек. Третье место по числу практикующих заняла Пермь, где собралось около 220 жителей.
«Общее количество участников в этом году — 2 128. В Перми собралось порядка 220 человек. По числу участников Пермь заняла третье место после Москвы и Санкт-Петербурга», — передает слова ведущего корреспондент URA.RU. В медитации также приняли участие жители Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Уфы.
Перед медитацией в Перми участники выполнили 108 кругов Сурья Намаскар (прим. ред. — комплекс из последовательности поз и дыхательных техник). Завершилось мероприятие звуковой терапией с тибетскими чашами.
Число участников по сравнению с прошлым годом значительно выросло: в 2024 году в акции участвовали 1 699 человек, и она была зафиксирована в Книге рекордов России. Тогда медитация проходила в Казани, Москве, Омске, Сочи и Тюмени. В этом году рекорд пока официально не зафиксирован.
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