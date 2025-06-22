22 июня 2025

Основатель пермского кадетского училища возглавил ДОСААФ региона

Сергей Каменев официально утвержден председателем ДОСААФ Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Каменев фактически уже полгода руководит организацией
Каменев фактически уже полгода руководит организацией Фото:

Пермское ДОСААФ возглавил Сергей Каменев, который до этого полгода исполнял обязанности руководителя организации. Это следует из данных СПАРК-Интерфакс.

«Основатель кадетского училища Перми Сергей Каменев утвержден в должности председателя ДОСААФ России Пермского края. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 19 июня,  С декабря 2024 года он исполнял обязанности главы этой организации», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на СПАРК-Интерфакс.

Каменев имеет богатый опыт работы в системе образования и патриотического воспитания. С 1996 года он возглавлял созданное им кадетское училище, позже преобразованное в лицей полиции. В начале 2023 года Каменев вышел на пенсию, а в июне был назначен директором Техношколы им. В. П. Савиных. В ноябре 2024 года он уволился по собственному желанию, писал «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к лицею. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермское ДОСААФ возглавил Сергей Каменев, который до этого полгода исполнял обязанности руководителя организации. Это следует из данных СПАРК-Интерфакс. «Основатель кадетского училища Перми Сергей Каменев утвержден в должности председателя ДОСААФ России Пермского края. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 19 июня,  С декабря 2024 года он исполнял обязанности главы этой организации», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на СПАРК-Интерфакс. Каменев имеет богатый опыт работы в системе образования и патриотического воспитания. С 1996 года он возглавлял созданное им кадетское училище, позже преобразованное в лицей полиции. В начале 2023 года Каменев вышел на пенсию, а в июне был назначен директором Техношколы им. В. П. Савиных. В ноябре 2024 года он уволился по собственному желанию, писал «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к лицею. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...