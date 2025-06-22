Основатель пермского кадетского училища возглавил ДОСААФ региона

Пермское ДОСААФ возглавил Сергей Каменев, который до этого полгода исполнял обязанности руководителя организации. Это следует из данных СПАРК-Интерфакс.
«Основатель кадетского училища Перми Сергей Каменев утвержден в должности председателя ДОСААФ России Пермского края. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 19 июня, С декабря 2024 года он исполнял обязанности главы этой организации», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на СПАРК-Интерфакс.
Каменев имеет богатый опыт работы в системе образования и патриотического воспитания. С 1996 года он возглавлял созданное им кадетское училище, позже преобразованное в лицей полиции. В начале 2023 года Каменев вышел на пенсию, а в июне был назначен директором Техношколы им. В. П. Савиных. В ноябре 2024 года он уволился по собственному желанию, писал «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к лицею.
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