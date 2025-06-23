Пермячку осудили на 9,5 лет за сбыт наркотиков в особо крупном размере

В Перми 38-летняя местная жительница получила 9 лет и 6 месяцев лишения свободы за попытку сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Наказание осужденная будет отбывать в исправительной колонии общего режима.
«Как установило следствие, в феврале-марте 2025 года женщина пыталась сбыть значительный объем наркотиков, используя интернет и оборудованные тайники на территории Кировского района города. Свои преступные действия она не смогла довести до конца. Поскольку была задержана сотрудниками полиции, которые действовали в рамках оперативно-розыскных мероприятий», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.
В ходе расследования в мобильном телефоне осужденной были обнаружены координаты тайников, а также иные доказательства, подтверждающие ее причастность к преступлениям. Суд признал женщину виновной по 36 эпизодам покушения на сбыт наркотических веществ группой лиц в значительном размере и сбыт в крупном размере.
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