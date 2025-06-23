Пермячку осудили на 9,5 лет за сбыт наркотиков в особо крупном размере

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Суд признал женщину виновной по 36 эпизодам
Суд признал женщину виновной по 36 эпизодам Фото:

В Перми 38-летняя местная жительница получила 9 лет и 6 месяцев лишения свободы за попытку сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Наказание осужденная будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

«Как установило следствие, в феврале-марте 2025 года женщина пыталась сбыть значительный объем наркотиков, используя интернет и оборудованные тайники на территории Кировского района города. Свои преступные действия она не смогла довести до конца. Поскольку была задержана сотрудниками полиции, которые действовали в рамках оперативно-розыскных мероприятий», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале. 

В ходе расследования в мобильном телефоне осужденной были обнаружены координаты тайников, а также иные доказательства, подтверждающие ее причастность к преступлениям. Суд признал женщину виновной по 36 эпизодам покушения на сбыт наркотических веществ группой лиц в значительном размере и сбыт в крупном размере.

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В Перми 38-летняя местная жительница получила 9 лет и 6 месяцев лишения свободы за попытку сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Наказание осужденная будет отбывать в исправительной колонии общего режима. «Как установило следствие, в феврале-марте 2025 года женщина пыталась сбыть значительный объем наркотиков, используя интернет и оборудованные тайники на территории Кировского района города. Свои преступные действия она не смогла довести до конца. Поскольку была задержана сотрудниками полиции, которые действовали в рамках оперативно-розыскных мероприятий», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.  В ходе расследования в мобильном телефоне осужденной были обнаружены координаты тайников, а также иные доказательства, подтверждающие ее причастность к преступлениям. Суд признал женщину виновной по 36 эпизодам покушения на сбыт наркотических веществ группой лиц в значительном размере и сбыт в крупном размере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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