22 июня 2025

В Перми автомобиль влетел в ограждение. Видео

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От удара при столкновении одна из легковушек пробила ограждение
От удара при столкновении одна из легковушек пробила ограждение Фото:

Машина влетела в ограждение в Перми. ДТП произошло утром 23 июня на улице Встречной, 31.

«Столкнулись две легковушки. От удара одна из них пробила ограждение», — сообщает telegram-канал «Новости Перми и Края». 

URA.RU направило запрос в Министерство здравоохранения Пермского края с целью узнать о возможных пострадавших. Также за комментарием редакция обратилась в Госавтоинспекцию Пермского края. Ответы ожидаются. 

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Машина влетела в ограждение в Перми. ДТП произошло утром 23 июня на улице Встречной, 31. «Столкнулись две легковушки. От удара одна из них пробила ограждение», — сообщает telegram-канал «Новости Перми и Края».  URA.RU направило запрос в Министерство здравоохранения Пермского края с целью узнать о возможных пострадавших. Также за комментарием редакция обратилась в Госавтоинспекцию Пермского края. Ответы ожидаются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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