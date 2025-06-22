От удара при столкновении одна из легковушек пробила ограждение
Машина влетела в ограждение в Перми. ДТП произошло утром 23 июня на улице Встречной, 31.
«Столкнулись две легковушки. От удара одна из них пробила ограждение», — сообщает telegram-канал «Новости Перми и Края».
URA.RU направило запрос в Министерство здравоохранения Пермского края с целью узнать о возможных пострадавших. Также за комментарием редакция обратилась в Госавтоинспекцию Пермского края. Ответы ожидаются.
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