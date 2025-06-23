В Кунгуре начинается суд по возвращению ледяной пещеры в госсобственность

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Прокуратура намерена вернуть Кунгурскую ледяную пещеру в государственную собственность
Прокуратура намерена вернуть Кунгурскую ледяную пещеру в государственную собственность Фото:

В городе Кунгур Пермского края прокуратура начинает судебное разбирательство с оператором местной достопримечательности — кунгурской ледяной пещеры. Надзорный орган намерен лишить ООО Сталагмит-Экскурс» прав на несколько объектов в пещере и, таким образом, вернуть ее в госсобственность.

«На прошедшей неделе началась работа по возвращению в государственную собственность нескольких объектов, расположенных в Кунгурской ледяной пещере: экскурсионную тропу, а также на электрические и телефонные сети. Надзорный орган считает, что ООО „Сталагмит-Экскурс“ оформил объекты в собственность незаконно», — указано в telegram-канале «Кунгурская ледяная пещера в отпуске».

На сайте Кунгурского городского суда указано, что заявление принято к рассмотрению 21 мая, а предварительное судебное заседание по иску прокуратуры назначено на 25 июня. URA.RU рассказывало, что в мае ООО «Сталагмит-Экскурс» лишилось права проводить экскурсии в Кунгурской ледяной пещере — у оператора отозвали лицензию. Компания не согласилась с данным решением и обратилась в суд, но суд отклонил ее иск.

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В городе Кунгур Пермского края прокуратура начинает судебное разбирательство с оператором местной достопримечательности — кунгурской ледяной пещеры. Надзорный орган намерен лишить ООО Сталагмит-Экскурс» прав на несколько объектов в пещере и, таким образом, вернуть ее в госсобственность. «На прошедшей неделе началась работа по возвращению в государственную собственность нескольких объектов, расположенных в Кунгурской ледяной пещере: экскурсионную тропу, а также на электрические и телефонные сети. Надзорный орган считает, что ООО „Сталагмит-Экскурс“ оформил объекты в собственность незаконно», — указано в telegram-канале «Кунгурская ледяная пещера в отпуске». На сайте Кунгурского городского суда указано, что заявление принято к рассмотрению 21 мая, а предварительное судебное заседание по иску прокуратуры назначено на 25 июня. URA.RU рассказывало, что в мае ООО «Сталагмит-Экскурс» лишилось права проводить экскурсии в Кунгурской ледяной пещере — у оператора отозвали лицензию. Компания не согласилась с данным решением и обратилась в суд, но суд отклонил ее иск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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