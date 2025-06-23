Бастрыкин требует отчет по делу с аварийным домом в Перми

В Перми жители многоквартирного дома, расположенного на улице Сусанина, пожаловались в приемную главы СКР Александра Бастрыкина. Здание, в котором они проживают, было возведено в 1954 году. В 2016 году его признали аварийным, но жильцов до сих пор так и не расселили.
«Дом находится в крайне неудовлетворительном состоянии — несущие конструкции существенно обветшали. Несмотря на неоднократные обращения граждан, новое жилье им предоставлено не было», — сообщает telegram-канал «Следком».
Следственным управлением СКР по Пермскому краю начата процессуальная проверка. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину предоставить доклад о предварительных и окончательных результатах проверки. Рассмотрение ситуации находится на контроле центрального аппарата ведомства.
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