Бастрыкин требует отчет по делу с аварийным домом в Перми

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Ход проверки находится на контроле центрального аппарата ведомства
Ход проверки находится на контроле центрального аппарата ведомства Фото:

В Перми жители многоквартирного дома, расположенного на улице Сусанина, пожаловались в приемную главы СКР Александра Бастрыкина. Здание, в котором они проживают, было возведено в 1954 году. В 2016 году его признали аварийным, но жильцов до сих пор так и не расселили. 

«Дом находится в крайне неудовлетворительном состоянии — несущие конструкции существенно обветшали. Несмотря на неоднократные обращения граждан, новое жилье им предоставлено не было», — сообщает telegram-канал «Следком». 

Следственным управлением СКР по Пермскому краю начата процессуальная проверка. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину предоставить доклад о предварительных и окончательных результатах проверки. Рассмотрение ситуации находится на контроле центрального аппарата ведомства. 

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В Перми жители многоквартирного дома, расположенного на улице Сусанина, пожаловались в приемную главы СКР Александра Бастрыкина. Здание, в котором они проживают, было возведено в 1954 году. В 2016 году его признали аварийным, но жильцов до сих пор так и не расселили.  «Дом находится в крайне неудовлетворительном состоянии — несущие конструкции существенно обветшали. Несмотря на неоднократные обращения граждан, новое жилье им предоставлено не было», — сообщает telegram-канал «Следком».  Следственным управлением СКР по Пермскому краю начата процессуальная проверка. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину предоставить доклад о предварительных и окончательных результатах проверки. Рассмотрение ситуации находится на контроле центрального аппарата ведомства. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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