Предстоящая неделя в Пермском крае будет прохладной

В течение текущей недели в Пермском крае установится прохладная погода. Температурный режим по северным районам будет на 2 градуса, а по южным — на 3 градуса ниже климатической нормы.
«Наиболее низкие значения температуры были зафиксированы в ночь на 23 июня. Затем до конца недели столь значительного похолодания не прогнозируется. Тем не менее, дневные максимальные температуры в ближайшие дни не превысят отметку +18…+24°C. Ожидаемое количество осадков за неделю будет соответствовать средним многолетним значениям или немного превышать их. Основная масса осадков выпадет с четверга по воскресенье, при этом в конце недели не исключены интенсивные дожди», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.
В ночь на вторник наиболее холодная погода прогнозируется в восточной части региона — температура составит +2…+5°C. На остальной территории ожидается более мягкая ночь: +5…+9°C, в столице края — +5…+7°C. Днем облачность будет перемежаться с прояснениями, на севере возможны слабые осадки, температура воздуха составит +14…+19°C, в Перми до +17°C.
В среду, по мере смещения антициклона к Южному Уралу, на территорию Пермского края начнет поступать более теплая воздушная масса. В дневные часы прогнозируются продолжительные прояснения, осадки маловероятны за исключением крайнего севера. Температура воздуха ночью составит +6…+11°C, днем — +19…+24°C. В Перми днем до +22°C. Наиболее теплой будет погода на северо-западе региона.
В четверг начнет ощущаться влияние циклона, движущегося с Балтийского региона в сторону Архангельской области. Его холодный фронт, сопровождаемый дождями и грозами, во второй половине дня достигнет западных и центральных районов края. Перед фронтом ожидается приток более теплого воздуха: ночью температура повысится до +9…+14°C, днем — до +19…+24°C; в Перми ночью +10…+12°C, днем до +23°C.
В пятницу прогнозируется формирование нового центра циклона над территорией Татарстана с последующим его перемещением к Башкирии. В южных районах края создаются условия для обильных дождей с грозами. В условиях умеренно теплой и влажной воздушной массы ночные температуры составят +10…+15°C, дневные — +18…+23°C. В Перми возможно небольшое превышение отметки в +20°C.
В выходные дни ожидается влияние циклонической депрессии, расположенной над Южным Уралом. По северной периферии этой области теплый воздух из Западной Сибири может распространиться на Северный Урал. Значительного похолодания на выходных не прогнозируется. Однако сохранятся условия для дождей с грозами, местами возможны сильные ливни. Дневная температура воздуха будет находиться вблизи отметки +20°C или немного выше. В целом погодные условия с ежедневными дождями и умеренным теплом будут напоминать начало августа 2024 года.
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