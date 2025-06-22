Пермь вошла в маршрут студенческой экспедиции по Транссибирской магистрали

Студенческая медиа-экспедиция «Транссиб: путь молодых» отправится в путь по знаменитой магистрали от Москвы до Владивостока с 23 июня по 14 июля 2025 года. Как сообщает Министерство по туризму Пермского края, проект охватит пять городов: Пермь, Омск, Иркутск, Улан-Удэ и Владивосток.
«Участники экспедиции планируют развеять стереотипы о недостатке возможностей для молодежи в регионах, а туризм по России ограничивается Москвой и Санкт-Петербургом. Во время остановок они будут жить в студенческих общежитиях-партнерах программы, чтобы на собственном опыте понять организацию молодежного туризма в разных городах страны», — сообщается в telegram-канале министерства.
В Пермь путешественники прибудут 24-26 июня. По итогам поездки будет создан мини-сериал, который покажет молодежную жизнь городов Транссибирской магистрали. Организаторы подчеркивают, что хотят доказать: путешествия по России могут быть доступными, увлекательными и полными открытий.
Ранее Пермский край уже презентовал свой туристический потенциал на Международном туристическом форуме «Путешествуй!», который прошел в июне 2025 года в Москве. Тогда представители региона рассказывали о возможностях для молодежного и внутреннего туризма, а также участвовали в профильных сессиях.
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