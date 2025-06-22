22 июня 2025

Синдром самозванца мешает карьере половине жителей Пермского края

HeadHunter: 41% работников в Прикамье не верят в свои профессиональные успехи
© Служба новостей «URA.RU»
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Каждый второй молодой специалист в Прикамье страдает от синдрома самозванца
Каждый второй молодой специалист в Прикамье страдает от синдрома самозванца Фото:

Более 40% сотрудников в Пермском крае считают свои успехи случайностью, а не заслугой. Такие данные получены в ходе исследования платформой HeadHunter.

«Почти половина трудящихся Пермского края (41%) сомневается в своем профессионализме, а 48% уверены, что карьерные достижения — результат везения. Синдром самозванца наиболее распространен среди молодежи: им страдают 52% работников до 24 лет и 40% — до 34. Среди топ-менеджеров каждый четвертый (28%) признался в подобных переживаниях», — сообщают аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter в пресс-релизе, который есть в распоряжении редакции URA.RU.

Женщины сталкиваются с проблемой чаще: 74% сомневаются в своей компетентности (против 68% мужчин), а 26% считают, что занимают должность обманом. Кризис уверенности проявляется в ключевые моменты: при обмене опытом (36%), во время сложных задач (28%), после похвалы перед коллегами (28%).

Согласно опросу, 47% респондентов признали, что неуверенность мешает работе: 66% боятся карьерных изменений, 53% испытывают апатию, 40% — чувство вины перед коллегами. Эффективными способами борьбы участники назвали обучение (26%) и рост зарплаты (18%), а бесполезными — самовнушение (18%) и похвалу руководства (10%).

Ранее исследования показывали, что неуверенность в собственных навыках и опыте уже становилась одной из главных трудностей при поиске работы для жителей Пермского края: на это указывали 29% опрошенных, а 23% выражали желание сменить профессию, но сомневались в своих возможностях из-за недостаточного опыта. Кроме того, более половины работодателей региона сталкивались с приукрашиванием профессиональных качеств в резюме соискателей.

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Более 40% сотрудников в Пермском крае считают свои успехи случайностью, а не заслугой. Такие данные получены в ходе исследования платформой HeadHunter. «Почти половина трудящихся Пермского края (41%) сомневается в своем профессионализме, а 48% уверены, что карьерные достижения — результат везения. Синдром самозванца наиболее распространен среди молодежи: им страдают 52% работников до 24 лет и 40% — до 34. Среди топ-менеджеров каждый четвертый (28%) признался в подобных переживаниях», — сообщают аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter в пресс-релизе, который есть в распоряжении редакции URA.RU. Женщины сталкиваются с проблемой чаще: 74% сомневаются в своей компетентности (против 68% мужчин), а 26% считают, что занимают должность обманом. Кризис уверенности проявляется в ключевые моменты: при обмене опытом (36%), во время сложных задач (28%), после похвалы перед коллегами (28%). Согласно опросу, 47% респондентов признали, что неуверенность мешает работе: 66% боятся карьерных изменений, 53% испытывают апатию, 40% — чувство вины перед коллегами. Эффективными способами борьбы участники назвали обучение (26%) и рост зарплаты (18%), а бесполезными — самовнушение (18%) и похвалу руководства (10%). Ранее исследования показывали, что неуверенность в собственных навыках и опыте уже становилась одной из главных трудностей при поиске работы для жителей Пермского края: на это указывали 29% опрошенных, а 23% выражали желание сменить профессию, но сомневались в своих возможностях из-за недостаточного опыта. Кроме того, более половины работодателей региона сталкивались с приукрашиванием профессиональных качеств в резюме соискателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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