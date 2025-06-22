В Перми продается фотостудия для новорожденных

В Перми в Свердловском районе продается фотостудия для новорожденных. Стоимость бизнеса — 333 тысячи рублей.
«Уютная студия в центре города. Сделан свежий ремонт. Множество одежды на мальчиков и девочек. Пять видов фона. Стоимость — 333,3 тысячи рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
В студии остается штатив, обогреватель и кукла для тренировки. В цену включены «шторы блэкаут» и весь реквизит.
Ранее URA.RU сообщало, что В Дзержинском районе Перми в микрорайоне ДКЖ продается сауна. Стоимость готового бизнеса — 3,8 млн рублей, что является средней ценой однокомнатной квартиры в краевом центре.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!