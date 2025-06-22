22 июня 2025

В Перми продается фотостудия для новорожденных

Стоимость фотостудии для детей в Перми составляет 333 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость готового бизнеса - 333 тысячи рублей
Стоимость готового бизнеса - 333 тысячи рублей Фото:

В Перми в Свердловском районе продается фотостудия для новорожденных. Стоимость бизнеса — 333 тысячи рублей.

«Уютная студия в центре города. Сделан свежий ремонт. Множество одежды на мальчиков и девочек. Пять видов фона. Стоимость — 333,3 тысячи рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

В студии остается штатив, обогреватель и кукла для тренировки. В цену включены «шторы блэкаут» и весь реквизит.

Ранее URA.RU сообщало, что В Дзержинском районе Перми в микрорайоне ДКЖ продается сауна. Стоимость готового бизнеса — 3,8 млн рублей, что является средней ценой однокомнатной квартиры в краевом центре.

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В Перми в Свердловском районе продается фотостудия для новорожденных. Стоимость бизнеса — 333 тысячи рублей. «Уютная студия в центре города. Сделан свежий ремонт. Множество одежды на мальчиков и девочек. Пять видов фона. Стоимость — 333,3 тысячи рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. В студии остается штатив, обогреватель и кукла для тренировки. В цену включены «шторы блэкаут» и весь реквизит. Ранее URA.RU сообщало, что В Дзержинском районе Перми в микрорайоне ДКЖ продается сауна. Стоимость готового бизнеса — 3,8 млн рублей, что является средней ценой однокомнатной квартиры в краевом центре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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