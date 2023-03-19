19 марта 2023
18 марта 2023
17 марта 2023

В Перми с профессора вуза взыскали 700 тысяч рублей за мошенничество

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме
Суд приговорил педагога к условному сроку и крупному штрафу Фото:

Профессора одного из пермских вузов признали виновным в мошенничестве. За хищение 28,5 млн рублей под ширмой повышения квалификации сотрудников он получил четыре года лишения свободы условно и штраф в 700 тысяч рублей, рассказали в службе судебных приставов.

«Суд признал профессора виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 700 тыс. рублей. Мужчина в кратчайшие сроки внес всю положенную сумму на депозитный счет подразделения ГУФССП России по Пермскому краю», — говорится на сайте ведомства.

Как рассказывало URA.RU, профессора задержали в июле 2021 года. Его обвинили в том, что он заключал фиктивные договоры с компанией, которая якобы проводила занятия с сотрудниками вуза. Но в реальности этого не происходило. Изначально говорилось о похищенных 1,8 млн рублей, но в итоге сумма ущерба составила 28,5 млн.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Профессора одного из пермских вузов признали виновным в мошенничестве. За хищение 28,5 млн рублей под ширмой повышения квалификации сотрудников он получил четыре года лишения свободы условно и штраф в 700 тысяч рублей, рассказали в службе судебных приставов. «Суд признал профессора виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 700 тыс. рублей. Мужчина в кратчайшие сроки внес всю положенную сумму на депозитный счет подразделения ГУФССП России по Пермскому краю», — говорится на сайте ведомства. Как рассказывало URA.RU, профессора задержали в июле 2021 года. Его обвинили в том, что он заключал фиктивные договоры с компанией, которая якобы проводила занятия с сотрудниками вуза. Но в реальности этого не происходило. Изначально говорилось о похищенных 1,8 млн рублей, но в итоге сумма ущерба составила 28,5 млн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...