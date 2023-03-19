В Перми с профессора вуза взыскали 700 тысяч рублей за мошенничество

20 марта 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

Суд приговорил педагога к условному сроку и крупному штрафу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Профессора одного из пермских вузов признали виновным в мошенничестве. За хищение 28,5 млн рублей под ширмой повышения квалификации сотрудников он получил четыре года лишения свободы условно и штраф в 700 тысяч рублей, рассказали в службе судебных приставов. «Суд признал профессора виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 700 тыс. рублей. Мужчина в кратчайшие сроки внес всю положенную сумму на депозитный счет подразделения ГУФССП России по Пермскому краю», — говорится на сайте ведомства. Как рассказывало URA.RU, профессора задержали в июле 2021 года. Его обвинили в том, что он заключал фиктивные договоры с компанией, которая якобы проводила занятия с сотрудниками вуза. Но в реальности этого не происходило. Изначально говорилось о похищенных 1,8 млн рублей, но в итоге сумма ущерба составила 28,5 млн.

Профессора одного из пермских вузов признали виновным в мошенничестве. За хищение 28,5 млн рублей под ширмой повышения квалификации сотрудников он получил четыре года лишения свободы условно и штраф в 700 тысяч рублей, рассказали в службе судебных приставов. «Суд признал профессора виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 700 тыс. рублей. Мужчина в кратчайшие сроки внес всю положенную сумму на депозитный счет подразделения ГУФССП России по Пермскому краю», — говорится на сайте ведомства. Как рассказывало URA.RU, профессора задержали в июле 2021 года. Его обвинили в том, что он заключал фиктивные договоры с компанией, которая якобы проводила занятия с сотрудниками вуза. Но в реальности этого не происходило. Изначально говорилось о похищенных 1,8 млн рублей, но в итоге сумма ущерба составила 28,5 млн.