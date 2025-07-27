В Перми утром 28 июля произошел инцидент с автобусом. Транспортное средство задымилось.
«Дымящийся автобус заметили возле остановки „Авторадио“. Речь идет о маршруте №14», — уточняет telegram-канал «ЧП Пермь».
URA.RU направило запрос в департамент транспорта администрации Перми. Там пояснили, что пока не обладают информацией об инциденте.
В начале июля URA.RU сообщало о похожем случае. Дымящийся рейсовый автобус колесил по городу. В транспортной компании тогда пояснили, что произошли технические проблемы, автобус отправили на срочный осмотр. Пострадавших не было.
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В транспортной компании URA.RU пояснили, что причиной задымления стал слетевший ремень, но недочет уже исправили. На данный момент автобус работает на линии в штатном режиме.
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