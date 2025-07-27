27 июля 2025

Пермяки заметили дымящийся автобус. Видео

По Перми разъезжает дымящийся автобус
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Транспортное средство запечатлели возле остановки «Авторадио».
Транспортное средство запечатлели возле остановки «Авторадио». Фото:

В Перми утром 28 июля произошел инцидент с автобусом. Транспортное средство задымилось. 

«Дымящийся автобус заметили возле остановки „Авторадио“. Речь идет о маршруте №14», — уточняет telegram-канал «ЧП Пермь».

URA.RU направило запрос в департамент транспорта администрации Перми. Там пояснили, что пока не обладают информацией об инциденте. 

В начале июля URA.RU сообщало о похожем случае. Дымящийся рейсовый автобус колесил по городу. В транспортной компании тогда пояснили, что произошли технические проблемы, автобус отправили на срочный осмотр. Пострадавших не было. 

Обновлено: 

В транспортной компании URA.RU пояснили, что причиной задымления стал слетевший ремень, но недочет уже исправили. На данный момент автобус работает на линии в штатном режиме. 

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В Перми утром 28 июля произошел инцидент с автобусом. Транспортное средство задымилось.  «Дымящийся автобус заметили возле остановки „Авторадио“. Речь идет о маршруте №14», — уточняет telegram-канал «ЧП Пермь». URA.RU направило запрос в департамент транспорта администрации Перми. Там пояснили, что пока не обладают информацией об инциденте.  В начале июля URA.RU сообщало о похожем случае. Дымящийся рейсовый автобус колесил по городу. В транспортной компании тогда пояснили, что произошли технические проблемы, автобус отправили на срочный осмотр. Пострадавших не было.  Обновлено:  В транспортной компании URA.RU пояснили, что причиной задымления стал слетевший ремень, но недочет уже исправили. На данный момент автобус работает на линии в штатном режиме. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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