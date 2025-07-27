Такса не пострадала (архивное фото)
В Перми собака застряла в отверстии домика для кошек. Таксу пришлось доставать из западни спасателям.
«На пульт оперативного дежурного поисково-спасательного отряда Пермской городской службы спасения поступило сообщение о застрявшей собаке в отверстии кошачьего домика. Спасатели группы оперативного реагирования №7 деблокировали собаку», — сообщает служба спасения в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, как спасатели в Кунгуре доставали агрессивного пса из погреба. За месяц до этого они освободили собаку, застрявшую в решетке металлического вольера.
Собаку спасли, а кот остался без дома
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