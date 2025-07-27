27 июля 2025

В Перми спасатели вызволяли таксу из кошачьего домика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Такса не пострадала (архивное фото)
Такса не пострадала (архивное фото) Фото:

В Перми собака застряла в отверстии домика для кошек. Таксу пришлось доставать из западни спасателям.

«На пульт оперативного дежурного поисково-спасательного отряда Пермской городской службы спасения поступило сообщение о застрявшей собаке в отверстии кошачьего домика. Спасатели группы оперативного реагирования №7 деблокировали собаку», — сообщает служба спасения в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, как спасатели в Кунгуре доставали агрессивного пса из погреба. За месяц до этого они освободили собаку, застрявшую в решетке металлического вольера. 

Собаку спасли, а кот остался без дома
Собаку спасли, а кот остался без дома
Фото:

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В Перми собака застряла в отверстии домика для кошек. Таксу пришлось доставать из западни спасателям. «На пульт оперативного дежурного поисково-спасательного отряда Пермской городской службы спасения поступило сообщение о застрявшей собаке в отверстии кошачьего домика. Спасатели группы оперативного реагирования №7 деблокировали собаку», — сообщает служба спасения в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, как спасатели в Кунгуре доставали агрессивного пса из погреба. За месяц до этого они освободили собаку, застрявшую в решетке металлического вольера. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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