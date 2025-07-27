27 июля 2025

На Празднике черничного пирога гостей отправят в пермскую тайгу

Вишерский заповедник примет участие в Празднике черники в Красновишерске
© Служба новостей «URA.RU»
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Чернике посвятят фестиваль в Красновишерске
Чернике посвятят фестиваль в Красновишерске Фото:

В Красновишерске Пермского края в начале августа отметят Праздник черники и черничного пирога. В рамках фестиваля заповедник «Вишерский» предлагает гостям отправиться в настоящую тайгу северного Урала. Прогулка обещает быть легкой и не очень продолжительной, так как пройдет по экотропе.

«В этом году заповедник „Вишерский“ участвует в семейном фестивале „Праздник черники и черничного пирога“. В нашем информационном шатре вы сможете узнать о туристских маршрутах по территории заповедника и Красновишерского округа. В туристском центре мы также предлагаем авторскую экскурсию Сергея Ильиных по экотропе „Легенды Вишеры“», — рассказали URA.RU в заповеднике.

Экотропа «Легенды Вишеры» расположена рядом с Музеем природы Вишерского заповедника. Ее протяженность менее километра. Но путешественники успевают познакомиться здесь с мини-копией таежного леса заповедника. Кроме различных растений, в том числе краснокнижных, на тропе есть реплики медвежьих берлог, предметы быта и культуры манси, арт-объекты в виде фигур животных.

Праздник черники и черничного пирога в Красновишерске состоится 9 августа. В программе музыка, конкурсы, мастер-классы, спортивные соревнования, экскурсии и много черники.

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В Красновишерске Пермского края в начале августа отметят Праздник черники и черничного пирога. В рамках фестиваля заповедник «Вишерский» предлагает гостям отправиться в настоящую тайгу северного Урала. Прогулка обещает быть легкой и не очень продолжительной, так как пройдет по экотропе. «В этом году заповедник „Вишерский“ участвует в семейном фестивале „Праздник черники и черничного пирога“. В нашем информационном шатре вы сможете узнать о туристских маршрутах по территории заповедника и Красновишерского округа. В туристском центре мы также предлагаем авторскую экскурсию Сергея Ильиных по экотропе „Легенды Вишеры“», — рассказали URA.RU в заповеднике. Экотропа «Легенды Вишеры» расположена рядом с Музеем природы Вишерского заповедника. Ее протяженность менее километра. Но путешественники успевают познакомиться здесь с мини-копией таежного леса заповедника. Кроме различных растений, в том числе краснокнижных, на тропе есть реплики медвежьих берлог, предметы быта и культуры манси, арт-объекты в виде фигур животных. Праздник черники и черничного пирога в Красновишерске состоится 9 августа. В программе музыка, конкурсы, мастер-классы, спортивные соревнования, экскурсии и много черники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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