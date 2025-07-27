В Перми 27 июля на набережной Камы состоялась мемориальная акция, посвященная памяти детей, погибших в результате вооруженного конфликта в Донбассе. Участники зажгли свечи и спустили на воду венки в знак скорби. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».
«Гибель детей — это величайшая трагедия и несправедливость, которая может существовать в мире. С этим невозможно смириться и это невозможно понять», — заявил Герой России, депутат Законодательного Собрания Пермского края Сергей Яшкин, выступая на мероприятии.
День памяти детей-жертв конфликта в Донбассе был учрежден указом главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина в 2022 году. В этот день по всей России и на территории Донбасса проходят памятные акции, приуроченные к трагическим событиям, которые привели к гибели несовершеннолетних.
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