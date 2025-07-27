27 июля 2025

Пермяки зажгли свечи спустили венки на Каму в память о погибших детях Донбасса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция проводится по всей России
Акция проводится по всей России Фото:

В Перми 27 июля на набережной Камы состоялась мемориальная акция, посвященная памяти детей, погибших в результате вооруженного конфликта в Донбассе. Участники зажгли свечи и спустили на воду венки в знак скорби. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

«Гибель детей — это величайшая трагедия и несправедливость, которая может существовать в мире. С этим невозможно смириться и это невозможно понять», — заявил Герой России, депутат Законодательного Собрания Пермского края Сергей Яшкин, выступая на мероприятии.

День памяти детей-жертв конфликта в Донбассе был учрежден указом главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина в 2022 году. В этот день по всей России и на территории Донбасса проходят памятные акции, приуроченные к трагическим событиям, которые привели к гибели несовершеннолетних.

Пермяки почтили память детей–жертв войны в Донбассе
Пермяки почтили память детей–жертв войны в Донбассе
Фото:

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В Перми 27 июля на набережной Камы состоялась мемориальная акция, посвященная памяти детей, погибших в результате вооруженного конфликта в Донбассе. Участники зажгли свечи и спустили на воду венки в знак скорби. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия». «Гибель детей — это величайшая трагедия и несправедливость, которая может существовать в мире. С этим невозможно смириться и это невозможно понять», — заявил Герой России, депутат Законодательного Собрания Пермского края Сергей Яшкин, выступая на мероприятии. День памяти детей-жертв конфликта в Донбассе был учрежден указом главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина в 2022 году. В этот день по всей России и на территории Донбасса проходят памятные акции, приуроченные к трагическим событиям, которые привели к гибели несовершеннолетних.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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