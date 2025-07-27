В дептрансе назвали причину задымления пермского автобуса

В 9:25 в Перми был снят с линии автобус маршрута №14 из-за технической неисправности. Задымившееся транспортное средство 28 июля попало на видео пермяков. В департаменте транспорта администрации Перми URA.RU уточнили причину поломки.
«По предварительной информации причиной стало попадание масла в турбину. Согласно должностной инструкции, водитель высадил пассажиров и сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу. Пострадавших нет. Пассажиры смогли продолжить путь на следующих попутных автобусах», — отметили в дептрансе.
Ранее URA.RU публиковало версию перевозчика. В транспортной компании утверждали, что причиной задымления стал слетевший ремень. В настоящее время автобус работает на линии в штатном режиме, пояснили там.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!