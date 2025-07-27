27 июля 2025

В дептрансе назвали причину задымления пермского автобуса

Дептранс Перми: причиной задымления автобуса стало попадание масла в турбину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пострадавших нет. Пассажиры смогли продолжить путь на следующих попутных автобусах
Пострадавших нет. Пассажиры смогли продолжить путь на следующих попутных автобусах Фото:

В 9:25 в Перми был снят с линии автобус маршрута №14 из-за технической неисправности. Задымившееся транспортное средство 28 июля попало на видео пермяков. В департаменте транспорта администрации Перми URA.RU уточнили причину поломки. 

«По предварительной информации причиной стало попадание масла в турбину. Согласно должностной инструкции, водитель высадил пассажиров и сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу. Пострадавших нет. Пассажиры смогли продолжить путь на следующих попутных автобусах», — отметили в дептрансе. 

Ранее URA.RU публиковало версию перевозчика. В  транспортной компании утверждали, что причиной задымления стал слетевший ремень. В настоящее время автобус работает на линии в штатном режиме, пояснили там. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 9:25 в Перми был снят с линии автобус маршрута №14 из-за технической неисправности. Задымившееся транспортное средство 28 июля попало на видео пермяков. В департаменте транспорта администрации Перми URA.RU уточнили причину поломки.  «По предварительной информации причиной стало попадание масла в турбину. Согласно должностной инструкции, водитель высадил пассажиров и сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу. Пострадавших нет. Пассажиры смогли продолжить путь на следующих попутных автобусах», — отметили в дептрансе.  Ранее URA.RU публиковало версию перевозчика. В  транспортной компании утверждали, что причиной задымления стал слетевший ремень. В настоящее время автобус работает на линии в штатном режиме, пояснили там. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...