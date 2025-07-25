25 июля 2025

Атмосфера вдохновения и свободы: пермский фестиваль Red Fest распахнул свои двери. Фотогалерея

Гостей пермского музыкального фестиваля Red Fest не смогли напугать дожди
© Служба новостей «URA.RU»
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Red Fest — считается главным тематическим летним фестивалем среди пермяков
Red Fest — считается главным тематическим летним фестивалем среди пермяков Фото:

В Перми непогода не помешала старту главного музыкального фестиваля лета. Red Fest в этом году собрал на своей площадке сотни пермяков и гостей города, передает корреспондент URA.RU с места события. 

«Несмотря на дождь и холод, до тысячи пермяков точно собрались на арене Digital Port. Red Fest будет проходить в течение двух дней, 26 и 27 июля. Сегодня — официальное открытие», — пояснил корреспондент информационного агентства.

Единый билет дает доступ ко всей территории фестиваля, включая обе сцены. Ограничений нет, подчеркивают организаторы

Кто выступит на главной сцене Red Fest

26 июля (первый день):

  • Смирный и друзья (Пермь);
  • hehehe (Владивосток);
  • Лолита Косс (Москва);
  • Хадн дадн (Москва);
  • TERELYA (Санкт-Петербург);
  • Сова (Екатеринбург);
  • Тима ищет свет (Москва).

27 июля (второй день):

  • SKOOKINY DETI (Екатеринбург);
  • Рушана (Санкт-Петербург);
  • клуб Любителей музыки (Минск);
  • Конец солнечных дней (Санкт-Петербург);
  • Хмыров (Санкт-Петербург);
  • Свидание (Москва).

Чем занять себя на фестивале

Здесь оборудованы две музыкальные площадки. Ожидается, что на сцену в рамках праздника поднимутся известные артисты со всех уголков страны. Гости смогут посетить лекции и мастер-классы, а также принять участие в спортивных и игровых активностях — от йоги и пинг-понга до шахмат. Для семей с детьми предусмотрена отдельная зона и развлекательные программы. Кроме того, на территории фестиваля будут работать дизайн-маркет, фермерский рынок, а также гастрономическое пространство.

Если у вас по какой-либо причине нет возможности попасть на Камскую набережную, то не расстраивайтесь. Яркие моменты музыкального события — собраны в нашей фотогалерее.

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В Перми непогода не помешала старту главного музыкального фестиваля лета. Red Fest в этом году собрал на своей площадке сотни пермяков и гостей города, передает корреспондент URA.RU с места события.  «Несмотря на дождь и холод, до тысячи пермяков точно собрались на арене Digital Port. Red Fest будет проходить в течение двух дней, 26 и 27 июля. Сегодня — официальное открытие», — пояснил корреспондент информационного агентства. Единый билет дает доступ ко всей территории фестиваля, включая обе сцены. Ограничений нет, подчеркивают организаторы Кто выступит на главной сцене Red Fest 26 июля (первый день): 27 июля (второй день): Чем занять себя на фестивале Здесь оборудованы две музыкальные площадки. Ожидается, что на сцену в рамках праздника поднимутся известные артисты со всех уголков страны. Гости смогут посетить лекции и мастер-классы, а также принять участие в спортивных и игровых активностях — от йоги и пинг-понга до шахмат. Для семей с детьми предусмотрена отдельная зона и развлекательные программы. Кроме того, на территории фестиваля будут работать дизайн-маркет, фермерский рынок, а также гастрономическое пространство. Если у вас по какой-либо причине нет возможности попасть на Камскую набережную, то не расстраивайтесь. Яркие моменты музыкального события — собраны в нашей фотогалерее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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