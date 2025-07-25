В Перми непогода не помешала старту главного музыкального фестиваля лета. Red Fest в этом году собрал на своей площадке сотни пермяков и гостей города, передает корреспондент URA.RU с места события.
«Несмотря на дождь и холод, до тысячи пермяков точно собрались на арене Digital Port. Red Fest будет проходить в течение двух дней, 26 и 27 июля. Сегодня — официальное открытие», — пояснил корреспондент информационного агентства.
Единый билет дает доступ ко всей территории фестиваля, включая обе сцены. Ограничений нет, подчеркивают организаторы
Кто выступит на главной сцене Red Fest
26 июля (первый день):
- Смирный и друзья (Пермь);
- hehehe (Владивосток);
- Лолита Косс (Москва);
- Хадн дадн (Москва);
- TERELYA (Санкт-Петербург);
- Сова (Екатеринбург);
- Тима ищет свет (Москва).
27 июля (второй день):
- SKOOKINY DETI (Екатеринбург);
- Рушана (Санкт-Петербург);
- клуб Любителей музыки (Минск);
- Конец солнечных дней (Санкт-Петербург);
- Хмыров (Санкт-Петербург);
- Свидание (Москва).
Чем занять себя на фестивале
Здесь оборудованы две музыкальные площадки. Ожидается, что на сцену в рамках праздника поднимутся известные артисты со всех уголков страны. Гости смогут посетить лекции и мастер-классы, а также принять участие в спортивных и игровых активностях — от йоги и пинг-понга до шахмат. Для семей с детьми предусмотрена отдельная зона и развлекательные программы. Кроме того, на территории фестиваля будут работать дизайн-маркет, фермерский рынок, а также гастрономическое пространство.
Если у вас по какой-либо причине нет возможности попасть на Камскую набережную, то не расстраивайтесь. Яркие моменты музыкального события — собраны в нашей фотогалерее.
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