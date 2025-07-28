В пермской спортивной школе закрыли опасный буфет

В Кунгуре (Пермский край) судом было принято решение о приостановлении деятельности буфета, расположенного на территории спортивной школы «Синий кит». Точку общепита закрыли на три месяца.
«Основанием для такого решения стали результаты проверки, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения санитарно-гигиенических требований, представляющие потенциальную угрозу здоровью посетителей. В частности, установлено, что обработка сырых и готовых продуктов осуществлялась в одном помещении, а мясо и курица мылись в одной и той же раковине с овощами и фруктами. На пищевых продуктах, посуде и используемом инвентаре отсутствовала необходимая маркировка», — сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю на официальном сайте.
Также выяснилось, что сотрудники буфета не проходили обязательный ежедневный медицинский осмотр, а часть работников не имели медицинских книжек. Кроме того, приготовление блюд осуществлялось без использования технологических карт, а в пищеблоке отсутствовало достаточное количество специальных ванн для обработки овощей, мяса и яиц.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!