В пермской спортивной школе закрыли опасный буфет

Роспотребнадзор: в пермской спортшколе закрыли буфет из-за антисанитарии
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Точку общепита закрыли на три месяца
Точку общепита закрыли на три месяца Фото:

В Кунгуре (Пермский край) судом было принято решение о приостановлении деятельности буфета, расположенного на территории спортивной школы «Синий кит». Точку общепита закрыли на три месяца. 

«Основанием для такого решения стали результаты проверки, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения санитарно-гигиенических требований, представляющие потенциальную угрозу здоровью посетителей. В частности, установлено, что обработка сырых и готовых продуктов осуществлялась в одном помещении, а мясо и курица мылись в одной и той же раковине с овощами и фруктами. На пищевых продуктах, посуде и используемом инвентаре отсутствовала необходимая маркировка», — сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю на официальном сайте. 

Также выяснилось, что сотрудники буфета не проходили обязательный ежедневный медицинский осмотр, а часть работников не имели медицинских книжек. Кроме того, приготовление блюд осуществлялось без использования технологических карт, а в пищеблоке отсутствовало достаточное количество специальных ванн для обработки овощей, мяса и яиц.

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В Кунгуре (Пермский край) судом было принято решение о приостановлении деятельности буфета, расположенного на территории спортивной школы «Синий кит». Точку общепита закрыли на три месяца.  «Основанием для такого решения стали результаты проверки, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения санитарно-гигиенических требований, представляющие потенциальную угрозу здоровью посетителей. В частности, установлено, что обработка сырых и готовых продуктов осуществлялась в одном помещении, а мясо и курица мылись в одной и той же раковине с овощами и фруктами. На пищевых продуктах, посуде и используемом инвентаре отсутствовала необходимая маркировка», — сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю на официальном сайте.  Также выяснилось, что сотрудники буфета не проходили обязательный ежедневный медицинский осмотр, а часть работников не имели медицинских книжек. Кроме того, приготовление блюд осуществлялось без использования технологических карт, а в пищеблоке отсутствовало достаточное количество специальных ванн для обработки овощей, мяса и яиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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