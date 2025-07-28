Стало известно, как будет проходить битва роботов в Перми

Отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов, который состоится в Перми, будет состоять из открытия и соревновательной части. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
«Церемония открытия должна состоять из шоу-пролога, выступления вип-лиц и парада команд. В категории до 110 килограмм — не менее 16 команд, в категории до 1,5 килограмм — не менее 12 команд», — сообщается в документации. Мероприятие пройдет 22-23 августа 2025 года.
Соревновательная часть должна будет состоять не менее чем из двух блоков: поединков в категории до 110 кг — не менее 8 поединков, поединков в категории до 1,5 килограмм — не менее 6 поединков. Между поединками планируется представление судей, рассказ про ринги и экскурсы в ремонтные зоны.
Ранее URA.RU сообщало, что в международном чемпионате «Битва роботов» примут участие две команды из Перми. Отбор в категории роботов-тяжеловесов прошли машины команд «Зверобой» и BEEKEEPERS.
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