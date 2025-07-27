27 июля 2025

В Пермском крае стало меньше изнасилований и убийств

© Служба новостей «URA.RU»
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Краевое ГУ МВД опубликовало статистику количества преступлений за полугодие
Краевое ГУ МВД опубликовало статистику количества преступлений за полугодие Фото:

В Пермском крае снизилось количество изнасилований, убийств и грабежей. Такие данные приведены в официальной статистике регионального ГУ МВД по итогам работы за первое полугодие. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

«Количество изнасилований по итогам за первые шесть месяцев снизилось на 73,1%, количество покушений на убийства и самих убийств стало меньше на 30,7%, а грабежей на 31,4%. Также в Прикамье стало меньше разбойных нападений. По статистике их количество снизилось на 44,2%», — говорится в документе полиции.

На фоне снижения тяжких преступлений отмечен рост количества краж. Их стало больше на 8,7%. Всего за первое полугодие зарегистрировано 21 322 преступления. За аналогичный период прошлого года общее количество преступлений было примерно на таком же уровне.

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В Пермском крае снизилось количество изнасилований, убийств и грабежей. Такие данные приведены в официальной статистике регионального ГУ МВД по итогам работы за первое полугодие. Документ опубликован на официальном сайте ведомства. «Количество изнасилований по итогам за первые шесть месяцев снизилось на 73,1%, количество покушений на убийства и самих убийств стало меньше на 30,7%, а грабежей на 31,4%. Также в Прикамье стало меньше разбойных нападений. По статистике их количество снизилось на 44,2%», — говорится в документе полиции. На фоне снижения тяжких преступлений отмечен рост количества краж. Их стало больше на 8,7%. Всего за первое полугодие зарегистрировано 21 322 преступления. За аналогичный период прошлого года общее количество преступлений было примерно на таком же уровне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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