В Пермском крае стало меньше изнасилований и убийств

В Пермском крае снизилось количество изнасилований, убийств и грабежей. Такие данные приведены в официальной статистике регионального ГУ МВД по итогам работы за первое полугодие. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.
«Количество изнасилований по итогам за первые шесть месяцев снизилось на 73,1%, количество покушений на убийства и самих убийств стало меньше на 30,7%, а грабежей на 31,4%. Также в Прикамье стало меньше разбойных нападений. По статистике их количество снизилось на 44,2%», — говорится в документе полиции.
На фоне снижения тяжких преступлений отмечен рост количества краж. Их стало больше на 8,7%. Всего за первое полугодие зарегистрировано 21 322 преступления. За аналогичный период прошлого года общее количество преступлений было примерно на таком же уровне.
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