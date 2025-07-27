27 июля 2025

Конные представления и этническая музыка: в Прикамье завершился фестиваль «Зов Пармы». Фото

В Пермском крае завершился фестиваль «Зов Пармы»
© Служба новостей «URA.RU»
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Одной из новинок фестиваля стало конное театральное представление
Одной из новинок фестиваля стало конное театральное представление Фото:

В Пермском крае завершился этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы-2025», который собрал участников из 10 регионов России. Погодные условия не помешали проведению фестиваля и знакомству гостей с культурным наследием региона, рассказала глава Чердынского округа Анна Батагова в своем telegram-канале.

«Фестиваль „Зов Пармы“ завершен! Ни дождь, ни холод, ни жара не помешали показать и рассказать о богатой культуре и древней истории! На площадках Зова Пармы-2025 работали люди из 10 регионов нашей страны: от Петербурга до Красноярска. Спасибо всем гостям и организаторам фестиваля. И не сомневайтесь, Зов Пармы позовет вас вновь!» — отметила глава округа.

В течение трех дней фестиваля, с 25 по 27 июля, для гостей были подготовлены тематические площадки, мастер-классы, выставки и концерты. В первый день состоялся заезд участников, а также прошло необычное открытие — «Рождение огненной девы», включавшее обжиг глиняной скульптуры. Одним из новых событий стало конное театральное представление. Выступили коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Перми, Ижевска и других городов.

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В Пермском крае завершился этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы-2025», который собрал участников из 10 регионов России. Погодные условия не помешали проведению фестиваля и знакомству гостей с культурным наследием региона, рассказала глава Чердынского округа Анна Батагова в своем telegram-канале. «Фестиваль „Зов Пармы“ завершен! Ни дождь, ни холод, ни жара не помешали показать и рассказать о богатой культуре и древней истории! На площадках Зова Пармы-2025 работали люди из 10 регионов нашей страны: от Петербурга до Красноярска. Спасибо всем гостям и организаторам фестиваля. И не сомневайтесь, Зов Пармы позовет вас вновь!» — отметила глава округа. В течение трех дней фестиваля, с 25 по 27 июля, для гостей были подготовлены тематические площадки, мастер-классы, выставки и концерты. В первый день состоялся заезд участников, а также прошло необычное открытие — «Рождение огненной девы», включавшее обжиг глиняной скульптуры. Одним из новых событий стало конное театральное представление. Выступили коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Перми, Ижевска и других городов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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