ЭКОПРИЕМ: ПЦБК выводит переработку макулатуры на новый уровень

Сегодня уровень сбора макулатуры в России достигает 70–75%, что почти в два раза выше, чем 15–20 лет назад. Группа предприятий ПЦБК — один из драйверов внедрения принципов экономики замкнутого цикла в стране. При этом она создала эффективную систему, объединяющую современные технологии, ESG-ценности и грамотное управление персоналом. Как ПЦБК добился высокого качества упаковки из макулатуры и какую роль в процессах играет человек — в материале URA.RU.
Мировые тренды в переработке макулатуры. Куда движется Россия?
Переработка макулатуры во всем мире движется к замкнутому циклу. Россия также развивает инфраструктуру и наращивает переработку: порядка 5 млн тонн макулатуры в год уже уходят в переработку. Но потенциал остается огромным: ежегодно на полигоны попадает 50 млн тонн твердых коммунальных отходов.
«При построении системы сбора и переработки бытовых отходов важно учитывать специфику страны: крупные города требуют высокотехнологичных решений, малые города — иных подходов. Развитие данной системы — совместная задача государства и бизнеса — это не только экология, но и экономика», — подчеркивает председатель Совета директоров ПЦБК Александр Бойченко.
Вторсырье как основа стратегии
История переработки макулатуры на ПЦБК началась еще в 1970-е годы — тогда на предприятии была запущена первая картоноделательная машина КДМ-1. «С тех пор мы значительно увеличили объем производства из вторичного сырья и улучшили его качество. Сегодня порядка двух третей продукции ПЦБК производится из макулатуры, оставшаяся часть — из березового баланса», — рассказывает генеральный директор Юрий Марков.
ПЦБК перерабатывает до 300 тысяч тонн макулатуры в год. Основной сорт — МС-5Б, поступающий с территории Приволжского и Уральского федеральных округов. Сбор идет как через собственные заготовительные пункты ЭКОПРИЕМ в Перми и Екатеринбурге, так и за счет сотрудничества с торговыми сетями и внешними заготовительными пунктами. Однако макулатура приходит на производство не в чистом виде — с остатками скотча, наклеек, металлических скоб. Здесь вступают в дело технологии.
Существенным шагом вперед стало внедрение в эксплуатацию в 2019 году специального оборудования. «Современные гидроразбиватели позволяют во время размола собирать все посторонние примеси на жгут. В переработку размолотая макулатура уже идет в чистом виде», — поясняет Марков.
Как отмечает директор по производству и развитию Дмитрий Бондарев, это решение позволило значительно повысить качество вторичного сырья. «ПЦБК активно поддерживает расширенную ответственность производителей, которая позволит увеличить сбор макулатуры», — добавляет Юрий Марков.
Почему невозможно полностью отказаться от первичного сырья?
Полностью отказаться от первичного сырья пока невозможно. Причина — в ограниченном «жизненном цикле» целлюлозного волокна. После 10-13 переработок оно теряет механические свойства и не пригодно для производства картона и бумаги — сырья для гофроупаковки. Поэтому стопроцентная вторичная переработка макулатуры невозможна: часть старого волокна становится слишком «короткой» для образования надежных связей в полотне картона или бумаги и «выпадает» в процессе производства. Для восстановления этого объема используется первичное целлюлозное волокно.
В производстве гофроупаковки ПЦБК применяет трехслойную структуру: два слоя из макулатурного сырья и один — из первичного, целлюлозного. Именно этот слой помогает сохранить физико-механические свойства вторичного волокна и, в целом, гофроупаковки.
Современные технологии в производстве
Команда инженеров выявила 12 основных и 63 специфических вида производственных потерь на предприятии. «Мы создали дорожную карту на три года и планируем охватить все виды потерь. Сейчас в приоритете — работа с потерями производительности и маржинальной доходности», — поделился директор по производству и развитию Дмитрий Бондарев.
Одним из ключевых направлений повышения эффективности стало внедрение ИТ-решений. ПЦБК использует систему для планирования ресурсов (ERP), которая позволяет распределять затраты и оперативно видеть доходы. Автоматизированная система оперативного диспетчерского управления (АСОДУ) в режиме реального времени отслеживает параметры работы оборудования. Уведомления об отклонениях от показателей приходят в telegram-бот ответственному специалисту. Заботиться об оборудовании помогает система технического обслуживания и ремонта (ТОиР).
Отдельное внимание уделяется модернизации оборудования и экологии. Установка локальных очистных сооружений позволила возвращать волокно из оборотной воды в производственный цикл. За последние пять лет за счет этой меры расход макулатуры на тонну готовой продукции снизился на 50 килограммов.
«Ранее мы улавливали волокно на очистных сооружениях, после этого оно было уже не пригодно для использования и вывозилось на полигон. Сейчас мы вылавливаем волокно в цехе из оборотной воды и даем ему вторую жизнь», — пояснил Бондарев.
Экологическая повестка — это мода или необходимость?
Если говорить об экологической повестке, то это уже давно не мода, а необходимость, напрямую связанная с эффективностью производства. Каждый шаг в модернизации оборудования в целлюлозно-бумажной промышленности делает производство более экологичным и одновременно экономичным.
Для примера: лучшие мировые практики демонстрируют, что на одну тонну бумаги можно расходовать всего пять — семь тонн воды. За последние 15 лет ПЦБК снизил этот расход с 40 до 15 тонн. Это стало возможно благодаря постоянному наращиванию замкнутости циклов водоснабжения и внедрению энергоэффективных технологий.
«Каждый новый проект позволяет выпускать больше продукции при меньшем расходе электроэнергии, пара и свежей воды. Таким образом, экологичность и эффективность — это два взаимосвязанных направления, в которых ПЦБК последовательно и системно движется, приближаясь к лучшей практике», — подчеркивает председатель Совета директоров ПЦБК Александр Бойченко.
Бережливое производство на практике
ПЦБК — предприятие с 66-летней историей. Бережливое производство воспринимается не как модный тренд — здесь эффективно борются с потерями все эти годы. Если в советские годы это называлось рационализаторством или бригадирством, то сегодня пришли новые слова — лин и кайдзен.
С 2019 года внедрение бережливых практик приобрело системный характер. Созданы специальные подразделения: отдел управления надежностью и отдел непрерывных улучшений. Начинали с простого — наведения порядка на рабочих местах. Постепенно сотрудники вовлекались в процессы и стали предлагать собственные идеи. Для них разработана система мотивации за подачу и внедрение инициатив. Однако сотрудникам важно объяснять, зачем им нужно бережливое производство и как это повлияет на их ежедневную работу.
«Самое сложное — изменить мышление человека. Приказами или распоряжениями этого не сделаешь. Это долгая, кропотливая работа. Важно, чтобы сотрудник понял: это не временно — это проект длиною в жизнь», — подчеркивает Юрий Марков.
Люди как приоритет
Производственная система опирается на производительность, цифровизацию, безопасность и качество, но ее фундаментом являются люди. В кадровой политике ставка делается на инициативных и неравнодушных специалистов. «Мы отбираем тех, кто хочет изменить мир, сделать его лучше, интереснее, реализовать свои ценности», — отмечает Бондарев.
Группа предприятий «ПЦБК» входит в пятерку производителей бумаги и картона, а также в десятку производителей гофроупаковки в России. Главный стратегический ориентир — реализация уже имеющихся возможностей и создание новых. Важно создавать возможности как для предприятия, так и для сотрудников, партнеров и, особенно, для клиентов.
«Мы позиционируем себя как надежного производителя. Картон и гофроупаковка ПЦБК двигают продукты наших клиентов вперед. Мы заботимся о своих клиентах и их продукте», — отметил Юрий Марков.
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