Новым прокурором Еманжелинска стал младший советник юстиции Андрей Молчан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В Еманжелинске (Челябинская область) на должность прокурора заступил младший советник юстиции Андрей Молчан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, глава ведомства Карен Габриелян лично представил нового руководителя коллективу.

«Прокурор Челябинской области Карен Габриелян представил коллективу и руководителям органов власти вновь назначенного прокурора Еманжелинска. Им стал младший советник юстиции Молчан Андрей Михайлович», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что Молчан имеет 10 летний опыт работы. До назначения в Еманжелинск он успел поработать помощником прокурора нескольких районах Челябинска. С ноября 2018 года состоял в должности заместителя прокурора Ленинского района.

Молчан был назначен на место Роберта Шамсутдинова, который в сентябре возглавил прокуратуру Чебаркуля. В Еманжелинске Шамсутдинов проработал 10 лет.

Андрей Молчан проходит службу в органах прокуратуры с 2013 года Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области