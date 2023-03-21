В Еманжелинске (Челябинская область) на должность прокурора заступил младший советник юстиции Андрей Молчан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, глава ведомства Карен Габриелян лично представил нового руководителя коллективу.
«Прокурор Челябинской области Карен Габриелян представил коллективу и руководителям органов власти вновь назначенного прокурора Еманжелинска. Им стал младший советник юстиции Молчан Андрей Михайлович», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что Молчан имеет 10 летний опыт работы. До назначения в Еманжелинск он успел поработать помощником прокурора нескольких районах Челябинска. С ноября 2018 года состоял в должности заместителя прокурора Ленинского района.
В Еманжелинске (Челябинская область) на должность прокурора заступил младший советник юстиции Андрей Молчан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, глава ведомства Карен Габриелян лично представил нового руководителя коллективу. «Прокурор Челябинской области Карен Габриелян представил коллективу и руководителям органов власти вновь назначенного прокурора Еманжелинска. Им стал младший советник юстиции Молчан Андрей Михайлович», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там отметили, что Молчан имеет 10 летний опыт работы. До назначения в Еманжелинск он успел поработать помощником прокурора нескольких районах Челябинска. С ноября 2018 года состоял в должности заместителя прокурора Ленинского района. Молчан был назначен на место Роберта Шамсутдинова, который в сентябре возглавил прокуратуру Чебаркуля. В Еманжелинске Шамсутдинов проработал 10 лет.