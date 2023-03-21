В челябинском городе представили нового прокурора. Фото

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Интервью с прокурором Челябинской области Виталием Лопиным. Челябинск, прокуратура, знаки отличия прокуратуры, китель прокурора
Новым прокурором Еманжелинска стал младший советник юстиции Андрей Молчан Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

В Еманжелинске (Челябинская область) на должность прокурора заступил младший советник юстиции Андрей Молчан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, глава ведомства Карен Габриелян лично представил нового руководителя коллективу.

«Прокурор Челябинской области Карен Габриелян представил коллективу и руководителям органов власти вновь назначенного прокурора Еманжелинска. Им стал младший советник юстиции Молчан Андрей Михайлович», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что Молчан имеет 10 летний опыт работы. До назначения в Еманжелинск он успел поработать помощником прокурора нескольких районах Челябинска. С ноября 2018 года состоял в должности заместителя прокурора Ленинского района.

Молчан был назначен на место Роберта Шамсутдинова, который в сентябре возглавил прокуратуру Чебаркуля. В Еманжелинске Шамсутдинов проработал 10 лет.

Андрей Молчан проходит службу в органах прокуратуры с 2013 года
Фото:
Главный прокурор области Карен Габриелян представил нового руководителя коллективу
Фото:

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В Еманжелинске (Челябинская область) на должность прокурора заступил младший советник юстиции Андрей Молчан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, глава ведомства Карен Габриелян лично представил нового руководителя коллективу. «Прокурор Челябинской области Карен Габриелян представил коллективу и руководителям органов власти вновь назначенного прокурора Еманжелинска. Им стал младший советник юстиции Молчан Андрей Михайлович», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там отметили, что Молчан имеет 10 летний опыт работы. До назначения в Еманжелинск он успел поработать помощником прокурора нескольких районах Челябинска. С ноября 2018 года состоял в должности заместителя прокурора Ленинского района. Молчан был назначен на место Роберта Шамсутдинова, который в сентябре возглавил прокуратуру Чебаркуля. В Еманжелинске Шамсутдинов проработал 10 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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