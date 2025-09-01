Летучая мышь застряла в окне квартиры
В Челябинске летучая мышь затерроризировала местную жительницу. Прогнать гостью удалось лишь с помощью спасателей, сообщили URA.RU в пресс-службе УГОиЧС города.
«За помощью обратилась девушка, которая не могла прогнать летучую мышь. Крылатая гостья застряла в окне квартиры и не хотела улетать», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Сотрудники поймали мышь с помощью специальной перчатки. Животное было выпущено на свободу.
