01 сентября 2025

Летучая мышь затерроризировала челябинку. Фото

Челябинка не могла прогнать летучую мышь из квартиры
Летучая мышь застряла в окне квартиры
Фото:

В Челябинске летучая мышь затерроризировала местную жительницу. Прогнать гостью удалось лишь с помощью спасателей, сообщили URA.RU в пресс-службе УГОиЧС города.

«За помощью обратилась девушка, которая не могла прогнать летучую мышь. Крылатая гостья застряла в окне квартиры и не хотела улетать», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Сотрудники поймали мышь с помощью специальной перчатки. Животное было выпущено на свободу.

Летучая мышь застряла в окне
Летучая мышь застряла в окне
Фото:

