Новым прокурором города стал Роберт Шамсутдинов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Новым прокурором Чебаркуля (Челябинская область) назначен Роберт Шамсутдинов. Как сообщает пресс-служба ведомства, главный прокурор региона Карен Габриелян 16 сентября лично представил Шамсутдинова новому коллективу.

«Прокурор Челябинской области Карен Габриелян представил коллективу вновь назначенного Чебаркульского городского прокурора. Им стал старший советник юстиции Шамсутдинов Роберт Валиуллович», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве отметили профессионализм Шамсутдинова. Специалист служит в органах прокуратуры более 23 лет. Карьерный путь он начал с помощника, затем стал заместителем прокурора Кизильского района. С 2004 по 2012 года занимал пост прокурора Чесменского района, а после руководил ведомством в Еманжелинске.

В начале сентября в Нязепетровске также сменился руководитель надзорного ведомства. Главным прокурором был назначен Сергей Путяйкин. До назначения он занимал должность заместителя прокурора Советского района Челябинска.

Роберт Шамсутдинов стал новым прокурором Чебаркуля Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области