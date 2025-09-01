Челябинцы создали дроны для выявления экологических катастроф в водоемах

Некоммерческая организация «Центр развития промышленных инноваций» (ЦРПИ) в Челябинске завершает разработку беспилотных роботов для экологического мониторинга акваторий. Как URA.RU рассказал директор Дмитрий Разинкин, акцент в работе системы будет сделан на контроль заиливания и выявление других типов загрязнителей. Техника основана на двигателях собственного производства.
«Начался финальный этап разработки роботизированных транспортных систем для экологического мониторинга акваторий. Проект призван повышать пропускную способность рек и водохранилищ», — пояснил URA.RU Разинкин.
Роботизированные катеры смогут выявлять техногенные и биологические загрязнения водоемов. Оборудование автоматизирует процесс измерений, сделав мониторинг более точным, оперативным и безопасным. Полностью разработка будет готова в течение сентября.
Экономисты центра изучили протяженность внутренних водных путей и учли количество водохранилищ в стране, сделав вывод о будущей востребованности техники. С учетом стоимости услуги батиметрии объем российского рынка гражданских решений составил, под подсчетам, от 0,6 млрд до 1,5 млрд рублей ежегодно. В сумму заложили также траты на регулярные промеры рек, водохранилищ и прудов. Если добавить расходы на закуп катеров с эхолотами и датчиками для экомониторинга, то совокупно рынок оценили в 1,5-3,5 млрд рублей с тенденцией роста за ближайшие годы на 15-20%. Динамика коррелирует с прогнозами для глобального рынка.
