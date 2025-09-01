01 сентября 2025

В Челябинской области подано почти сто тысяч заявок на дистанционное голосование

Южноуральцы могут проголосовать дистанционно
новость из сюжета
Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Почти сто тысяч жителей Челябинской области подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Законодательное собрание. Об этом сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии. 

«По состоянию на 2 сентября 2025 года в Челябинской области подано: 90 704 заявления на участие в дистанционном электронном голосовании — ДЭГ. Прием заявлений продлится до 8 сентября», — сообщила пресс-служба избиркома в telegram-канале. 

ДЭГ — онлайн-голосование без посещения избирательного участка. Для участия необходимо подать заявление через портал Госуслуг. 

С 12 по 14 сентября в Челябинской области состоятся выборы депутатов заксобрания региона. Всего предстоит выбрать 60 депутатов, из них 30 избираются по партийным спискам. Актуальная информация по выборам в заксобрание Челябинской области 2025 года собрана в сюжете на URA.RU. 

