01 сентября 2025

В Челябинске сложилась уникальная ситуация на рынке жилья

РБК: в Челябинске ипотека выгоднее аренды жилья
Челябинск стал единственным городом в России, где выгоднее покупать квартиру в ипотеку, чем снимать жилье и платить за него арендную плату. Об этом сообщает РБК.

«В Челябинске наименьшая разница между ежемесячными выплатами по ипотечному кредиту и арендной платой среди крупнейших городов России. Ипотека для челябинца обходится всего в 2,1 раза дороже съемной квартиры», — отмечает РБК.

Так в Челябинске стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет порядка 25 тысяч рублей в месяц, тогда как ежемесячный платеж по ипотеке за аналогичное жилье достигает примерно 51,8 тысячи рублей. Для сравнения, в Москве и Казани на сегодняшний день аренда жилья остается значительно более выгодным вариантом по сравнению с обслуживанием ипотечного кредита.

В Москве ежемесячный платеж по ипотечному кредиту за однокомнатную квартиру средней стоимостью 14 млн рублей достигает около 187 тыс. рублей. В то же время арендовать аналогичное жилье можно за 60 тыс. рублей в месяц. В Казани средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 30 тыс. рублей в месяц, тогда как ипотечный платеж за квартиру стоимостью чуть более 7 млн рублей обойдется ежемесячно в 94,3 тыс. рублей.

