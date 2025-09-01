Мишустин выделил на поддержку челябинского малого бизнеса 27 миллионов рублей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил на поддержку челябинского малого и среднего бизнеса 27,882 млн рублей. Средства поступят в виде субсидии региональному бюджету.
«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов РФ на господдержку малого и среднего предпринимательства», — отмечено в распоряжении. Документом располагает URA.RU.
В распоряжении указаны 88 регионов-получателей. В исходном списке было 43 региона, вошедших в новый перечень. Всего на цели поддержки бизнеса Мишустин направил 1,533 млрд рублей, что в три раза больше первоначально заложенной суммы.
