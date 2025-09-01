01 сентября 2025

Мишустин выделил на поддержку челябинского малого бизнеса 27 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин поддержал малый бизнес региона субсидиями
Михаил Мишустин поддержал малый бизнес региона субсидиями Фото:

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил на поддержку челябинского малого и среднего бизнеса 27,882 млн рублей. Средства поступят в виде субсидии региональному бюджету.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов РФ на господдержку малого и среднего предпринимательства», — отмечено в распоряжении. Документом располагает URA.RU.

В распоряжении указаны 88 регионов-получателей. В исходном списке было 43 региона, вошедших в новый перечень. Всего на цели поддержки бизнеса Мишустин направил 1,533 млрд рублей, что в три раза больше первоначально заложенной суммы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил на поддержку челябинского малого и среднего бизнеса 27,882 млн рублей. Средства поступят в виде субсидии региональному бюджету. «Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов РФ на господдержку малого и среднего предпринимательства», — отмечено в распоряжении. Документом располагает URA.RU. В распоряжении указаны 88 регионов-получателей. В исходном списке было 43 региона, вошедших в новый перечень. Всего на цели поддержки бизнеса Мишустин направил 1,533 млрд рублей, что в три раза больше первоначально заложенной суммы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...