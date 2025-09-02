Спрос на услуги риелторов в Челябинске вырос на 26 процентов

Активизация рынка первичного и вторичного жилья в сезон отпусков подогрела спрос на услуги профессиональных риелторов в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Авито Услуги.
«В сезон отпусков россияне активнее решают жилищные вопросы — от поиска нового дома до продажи старой квартиры. Теплая погода и желание завершить сделки до начала насыщенного бизнес-сезона подталкивают многих к решительным действиям на рынке недвижимости. Поэтому и растет спрос на риелторов, которые помогают провести операции быстрее и безопаснее, а также найти оптимальные варианты по цене и расположению», — отметили в компании
По данным Авито Услуг, летом 2025 года интерес к консультациям по жилищным вопросам вырос в России на 9% по сравнению с весенним периодом, а предложение увеличилось практически на 5%.
В Челябинске спрос на услуги риелторов вырос еще сильнее — по данным рынка, специалисты стали востребованнее на 26%. Такой рост связывают с оживлением сделок на рынке недвижимости: южноуральцы обращаются к профессионалам, чтобы быстрее продать или выгоднее купить жилье, а также избежать рисков при оформлении документов.
Ранее стало известно, что число выставленных на продажу новостроек в Челябинске увеличилось в Челябинске в августе по сравнению с июнем на 7,2%. А цены выросли лишь на 0,4% — до 170 000 рублей за квадратный метр.
