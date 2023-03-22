22 марта 2023

Пермяк продает тепловоз с системой контроля состояния машиниста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Экологический аудит на Мечел. Челябинск, знак стоп, поезд, машинист, тепловоз, железнодорожный переезд, железная дорога
Локомотив дважды проходил ремонт (архивное фото) Фото:

В городе Чайковский (Пермский край) выставлен на продажу тепловоз, оборудованный системой контроля бодрствования машиниста. Стоимость техники — 98 миллионов рублей. Соответствующая информацию продавец разместил на популярном сайте бесплатных объявлений.

«Продаю тепловоз. Год выпуска — октябрь 2018. Имеет право выхода на пути общего пользования. Оборудован телемеханической системой контроля бодрствования машиниста, определяющей его работоспособность по электросопротивлению кожи запястья. Цена с НДС — 98 млн рублей», — сообщает в объявлении продавец.

Уточняется, что локомотив проходил ремонт в 2021 и 2022 годах. Сейчас техника находится в процессе частичной модернизации. Маневровый тепловоз предназначен для выполнения работ на железнодорожных путях промышленных предприятий в зоне умеренного климата.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за 1,5 млн рублей продается железная дорога. Длина железнодорожных путей — около половины километра.

Тепловоз оборудован системой контроля бодрствования машиниста
Фото:

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В городе Чайковский (Пермский край) выставлен на продажу тепловоз, оборудованный системой контроля бодрствования машиниста. Стоимость техники — 98 миллионов рублей. Соответствующая информацию продавец разместил на популярном сайте бесплатных объявлений. «Продаю тепловоз. Год выпуска — октябрь 2018. Имеет право выхода на пути общего пользования. Оборудован телемеханической системой контроля бодрствования машиниста, определяющей его работоспособность по электросопротивлению кожи запястья. Цена с НДС — 98 млн рублей», — сообщает в объявлении продавец. Уточняется, что локомотив проходил ремонт в 2021 и 2022 годах. Сейчас техника находится в процессе частичной модернизации. Маневровый тепловоз предназначен для выполнения работ на железнодорожных путях промышленных предприятий в зоне умеренного климата. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за 1,5 млн рублей продается железная дорога. Длина железнодорожных путей — около половины километра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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