Локомотив дважды проходил ремонт (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Чайковский (Пермский край) выставлен на продажу тепловоз, оборудованный системой контроля бодрствования машиниста. Стоимость техники — 98 миллионов рублей. Соответствующая информацию продавец разместил на популярном сайте бесплатных объявлений.

«Продаю тепловоз. Год выпуска — октябрь 2018. Имеет право выхода на пути общего пользования. Оборудован телемеханической системой контроля бодрствования машиниста, определяющей его работоспособность по электросопротивлению кожи запястья. Цена с НДС — 98 млн рублей», — сообщает в объявлении продавец.

Уточняется, что локомотив проходил ремонт в 2021 и 2022 годах. Сейчас техника находится в процессе частичной модернизации. Маневровый тепловоз предназначен для выполнения работ на железнодорожных путях промышленных предприятий в зоне умеренного климата.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми за 1,5 млн рублей продается железная дорога. Длина железнодорожных путей — около половины километра.