18 сентября 2022
17 сентября 2022

В Перми за 1,5 миллиона рублей продается железная дорога. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Длина железной дороги — около половины километра Фото:

В Перми продается участок железной дороги со стрелочным переводом. Стоимость актива — полтора миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

«Железнодорожный тупик/путь со стрелочным переводом длиной 460 метров путей. Проходит вдоль трех функционирующих предприятий (складов), Васильева 37а, 37б, 39а. Фронт выгрузки — 12 вагонов. Стоимость услуг предоставления можно варьировать от 5 до 25 тысячи за вагон. Есть услуги погрузчика», — сообщается в объявлении.

Как пояснил URA.RU продавец, производственный объект находится в его собственности, на что имеются все подтверждающие документы. Актив его владелец оценил в полтора миллиона рублей, возможен торг.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми через сервис «Авито» продается строительная компания. Стоимость действующего бизнеса — 300 тысяч рублей.

По железной дороге доставляются вагоны с грузами для промышленных предприятий
Фото:

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В Перми продается участок железной дороги со стрелочным переводом. Стоимость актива — полтора миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Железнодорожный тупик/путь со стрелочным переводом длиной 460 метров путей. Проходит вдоль трех функционирующих предприятий (складов), Васильева 37а, 37б, 39а. Фронт выгрузки — 12 вагонов. Стоимость услуг предоставления можно варьировать от 5 до 25 тысячи за вагон. Есть услуги погрузчика», — сообщается в объявлении. Как пояснил URA.RU продавец, производственный объект находится в его собственности, на что имеются все подтверждающие документы. Актив его владелец оценил в полтора миллиона рублей, возможен торг. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми через сервис «Авито» продается строительная компания. Стоимость действующего бизнеса — 300 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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