Длина железной дороги — около половины километра Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Перми продается участок железной дороги со стрелочным переводом. Стоимость актива — полтора миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

«Железнодорожный тупик/путь со стрелочным переводом длиной 460 метров путей. Проходит вдоль трех функционирующих предприятий (складов), Васильева 37а, 37б, 39а. Фронт выгрузки — 12 вагонов. Стоимость услуг предоставления можно варьировать от 5 до 25 тысячи за вагон. Есть услуги погрузчика», — сообщается в объявлении.

Как пояснил URA.RU продавец, производственный объект находится в его собственности, на что имеются все подтверждающие документы. Актив его владелец оценил в полтора миллиона рублей, возможен торг.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми через сервис «Авито» продается строительная компания. Стоимость действующего бизнеса — 300 тысяч рублей.