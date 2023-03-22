От экс-прокурора пострадали 20 чиновников Екатеринбурга

Фамилии наказанных глава Счетной палаты не озвучил Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При новом главе Счетной палаты Екатеринбурга — экс-прокуроре Александре Гетманчуке — чиновников стали жестче наказывать за финансовые нарушения (или схемы). В 2022-м они нанарушали почти на два миллиарда рублей (в 2021-м было порядка 500 млн). За это по административным статьям привлекли 20 человек — в три раза больше, чем годом ранее, говорится в отчете Счетной палаты.

Как рассказал Гетманчук на комиссии гордумы по бюджету, основные претензии связаны с порядком ведения бюджетного учета (963 миллиона рублей), неэффективным использованием бюджетных средств (510 млн) и нарушениями при госзакупках (233 млн). Объем проверенных средств — 19,5 млрд — более чем в два раза превышает прошлогодние показатели.

«По результатам рассмотрения направленных [в прокуратуру] материалов возбуждено 23 дела об административных правонарушениях, что вдвое превышает показатель прошлого года. На момент составления отчета к административной ответственности привлечены 20 должностных лиц — почти в три раза больше, чем в 2021 году», — рассказал Гетманчук.

В марте 2021-го он отчитывался за своего предшественника — Андрея Парунина. Назначение Гетманчука стало итогом конфликта между спикером думы Игорем Володиным, желавшим сохранить Парунина, и мэром Алексеем Орловым, у которого был другой кандидат. Окончательное решение озвучил губернатор Евгений Куйвашев.