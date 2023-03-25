The Telegraph: ЕС планирует ввести санкции против Центральной Азии из-за России

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Евросоюз подозревают страны Центральной Азии в помощи России, пишет The Telegraph Фото:
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Евросоюз (ЕС) запланировал ввести против стран Центральной Азии санкции в виде закрытия доступа к европейскому рынку из-за их помощи России в приобретении подсанкционных товаров двойного назначения. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«ЕС может ввести торговые ограничения в отношении стран, помогающих России приобретать товары двойного назначения, а именно стиральные машины и подержанные автомобили. Чиновники, следящие за торговыми потоками в Москву, заметили значительный рост торговли потребительскими товарами между Россией и их традиционными союзниками в Центральной Азии», — говорится в материале газеты. Там добавили, что европейские чиновники также подозревают страны Центральной Азии в помощи военно-промышленному комплексу России и российской армии.

Ранее в ЕС заявили об усилении борьбы с обходом санкций против России. Европейские дипломаты подозревают третьи страны в помощи России в плане предоставления высокотехнологичных западных товаров. В свою очередь, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад многое потерял, запретив своим компаниям поставлять технику в Россию, передает Nation News.

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Евросоюз (ЕС) запланировал ввести против стран Центральной Азии санкции в виде закрытия доступа к европейскому рынку из-за их помощи России в приобретении подсанкционных товаров двойного назначения. Об этом пишет британская газета The Telegraph. «ЕС может ввести торговые ограничения в отношении стран, помогающих России приобретать товары двойного назначения, а именно стиральные машины и подержанные автомобили. Чиновники, следящие за торговыми потоками в Москву, заметили значительный рост торговли потребительскими товарами между Россией и их традиционными союзниками в Центральной Азии», — говорится в материале газеты. Там добавили, что европейские чиновники также подозревают страны Центральной Азии в помощи военно-промышленному комплексу России и российской армии. Ранее в ЕС заявили об усилении борьбы с обходом санкций против России. Европейские дипломаты подозревают третьи страны в помощи России в плане предоставления высокотехнологичных западных товаров. В свою очередь, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад многое потерял, запретив своим компаниям поставлять технику в Россию, передает Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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