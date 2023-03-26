26 марта 2023
25 марта 2023

В Екатеринбурге загорелась квартира в многоэтажке. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, дым, жилой дом, пожар, квартира, возгорание
В Екатеринбурге загорелась квартира в многоэтажке на улице Ломоносова, 61 (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Ломоносова, 61 загорелась квартира на шестом этаже многоэтажного дома. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Прибывшие спасатели установили, что горит квартира на шестом этаже многоэтажки. По задымленным лестничным маршам при помощи масок дыхательных аппаратов были спасены 20 человек», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров, в результате возгорания никто не пострадал. На месте происшествия работали 25 огнеборцев и семь пожарных машин. Фото и видео прислали очевидцы telegram-каналу «Бандитский центр 18+».

Фото:
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В Екатеринбурге на улице Ломоносова, 61 загорелась квартира на шестом этаже многоэтажного дома. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Прибывшие спасатели установили, что горит квартира на шестом этаже многоэтажки. По задымленным лестничным маршам при помощи масок дыхательных аппаратов были спасены 20 человек», — рассказали в пресс-службе ведомства. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, в результате возгорания никто не пострадал. На месте происшествия работали 25 огнеборцев и семь пожарных машин. Фото и видео прислали очевидцы telegram-каналу «Бандитский центр 18+».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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