В Екатеринбурге на улице Ломоносова, 61 загорелась квартира на шестом этаже многоэтажного дома. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Прибывшие спасатели установили, что горит квартира на шестом этаже многоэтажки. По задымленным лестничным маршам при помощи масок дыхательных аппаратов были спасены 20 человек», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров, в результате возгорания никто не пострадал. На месте происшествия работали 25 огнеборцев и семь пожарных машин. Фото и видео прислали очевидцы telegram-каналу «Бандитский центр 18+».
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