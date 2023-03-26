В Екатеринбурге загорелась квартира в многоэтажке. Фото, видео

26 марта 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге загорелась квартира в многоэтажке на улице Ломоносова, 61 (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге на улице Ломоносова, 61 загорелась квартира на шестом этаже многоэтажного дома. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Прибывшие спасатели установили, что горит квартира на шестом этаже многоэтажки. По задымленным лестничным маршам при помощи масок дыхательных аппаратов были спасены 20 человек», — рассказали в пресс-службе ведомства. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, в результате возгорания никто не пострадал. На месте происшествия работали 25 огнеборцев и семь пожарных машин. Фото и видео прислали очевидцы telegram-каналу «Бандитский центр 18+». Фото: telegram-канал «Бандитский центр 18+» Фото: telegram-канал «Бандитский центр 18+»

В Екатеринбурге на улице Ломоносова, 61 загорелась квартира на шестом этаже многоэтажного дома. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Прибывшие спасатели установили, что горит квартира на шестом этаже многоэтажки. По задымленным лестничным маршам при помощи масок дыхательных аппаратов были спасены 20 человек», — рассказали в пресс-службе ведомства. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, в результате возгорания никто не пострадал. На месте происшествия работали 25 огнеборцев и семь пожарных машин. Фото и видео прислали очевидцы telegram-каналу «Бандитский центр 18+».