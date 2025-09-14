Свердловская бизнесвумен заплатит миллионы за нелегальных мигрантов на заводе

Бизнесвумен Евгению Рыбаченок наказали многомиллионным штрафом за нелегальное трудоустройство 23 рабочих из Шри-Ланки и Узбекистана на хлебокомбинат «Реж-Хлеб» (Свердловская область). На ее ИП завели административное дело, а на саму Рыбаченок — уголовное, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Постановлением Чкаловского райсуда Екатеринбурга предприниматель была признана виновной за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан, не имеющих разрешения на работу. За каждое из 23 правонарушений ИП Рыбаченок Е.Е. назначен штраф в 250 тысяч рублей», — пояснили там. Решение пытались обжаловать, но безуспешно. Общая сумма штрафов составила 5,75 миллиона рублей.
Выяснилось, что предприятие, на котором силовики нашли десятки мигрантов-нелегалов, привлекало рабочих, в том числе по договору с ИП Рыбаченок. Позже на женщину завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору).
Облаву, во время которой на заводе «Реж-Хлеб» нашли нелегалов, проводили в июле прошлого года. Всего было проверено 73 иностранца. Около 30 из них грозила депортация. Документы, разрешающие трудоустройство, они покупали через маркетплейс.
