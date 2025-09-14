14 сентября 2025

Свердловская бизнесвумен заплатит миллионы за нелегальных мигрантов на заводе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В прошлом году на заводе устроили облаву на мигрантов
В прошлом году на заводе устроили облаву на мигрантов Фото:

Бизнесвумен Евгению Рыбаченок наказали многомиллионным штрафом за нелегальное трудоустройство 23 рабочих из Шри-Ланки и Узбекистана на хлебокомбинат «Реж-Хлеб» (Свердловская область). На ее ИП завели административное дело, а на саму Рыбаченок — уголовное, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Постановлением Чкаловского райсуда Екатеринбурга предприниматель была признана виновной за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан, не имеющих разрешения на работу. За каждое из 23 правонарушений ИП Рыбаченок Е.Е. назначен штраф в 250 тысяч рублей», — пояснили там. Решение пытались обжаловать, но безуспешно. Общая сумма штрафов составила 5,75 миллиона рублей.

Выяснилось, что предприятие, на котором силовики нашли десятки мигрантов-нелегалов, привлекало рабочих, в том числе по договору с ИП Рыбаченок. Позже на женщину завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору).

Облаву, во время которой на заводе «Реж-Хлеб» нашли нелегалов, проводили в июле прошлого года. Всего было проверено 73 иностранца. Около 30 из них грозила депортация. Документы, разрешающие трудоустройство, они покупали через маркетплейс.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бизнесвумен Евгению Рыбаченок наказали многомиллионным штрафом за нелегальное трудоустройство 23 рабочих из Шри-Ланки и Узбекистана на хлебокомбинат «Реж-Хлеб» (Свердловская область). На ее ИП завели административное дело, а на саму Рыбаченок — уголовное, рассказали в объединенной пресс-службе судов. «Постановлением Чкаловского райсуда Екатеринбурга предприниматель была признана виновной за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан, не имеющих разрешения на работу. За каждое из 23 правонарушений ИП Рыбаченок Е.Е. назначен штраф в 250 тысяч рублей», — пояснили там. Решение пытались обжаловать, но безуспешно. Общая сумма штрафов составила 5,75 миллиона рублей. Выяснилось, что предприятие, на котором силовики нашли десятки мигрантов-нелегалов, привлекало рабочих, в том числе по договору с ИП Рыбаченок. Позже на женщину завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Облаву, во время которой на заводе «Реж-Хлеб» нашли нелегалов, проводили в июле прошлого года. Всего было проверено 73 иностранца. Около 30 из них грозила депортация. Документы, разрешающие трудоустройство, они покупали через маркетплейс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...