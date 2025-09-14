14 сентября 2025

Внедорожник влетел в дерево под Нижним Тагилом, есть погибшие. Фото

Водитель Chevrolet Niva погиб в аварии под Нижним Тагилом
© Служба новостей «URA.RU»
Никто в авто не был пристегнут ремнями безопасности
Никто в авто не был пристегнут ремнями безопасности

В ночь на 15 сентября около Нижнего Тагила (Свердловская область) внедорожник Chevrolet Niva вылетел с трассы, врезался в дерево и опрокинулся. В результате происшествия погиб водитель, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«В результате автокатастрофы водитель автомобиля Chevrolet Niva от полученных травм скончался на месте происшествия, до приезда бригады медиков. Пассажиры этого автомобиля 1985 г.р. и 2000 г.р., доставлены в медучреждение Нижнего Тагила для оказания необходимой помощи», — рассказали в ведомстве.

Никто из находившихся в салоне авто не был пристегнут ремнями безопасности. Состояние водителя на момент ДТП станет известно после завершения медицинских экспертиз. Сейчас на месте трагедии продолжается расследование



© Служба новостей «URA.RU»
