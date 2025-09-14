14 сентября 2025

Водители не поделили дорогу в Екатеринбурге, трое в больнице. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Оба водителя на момент ДТП были трезвы
Оба водителя на момент ДТП были трезвы

В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова автоледи за рулем Kia Seed при повороте не уступила дорогу Hyundai Solaris. В итоге пострадали три человека, их срочно доставили в ближайшею больницу, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Екатеринбурга.

«В результате ДТП пострадали: водитель и пассажир автомашины Hyundai Solaris 38 и 58-летние женщины. Водитель автомашины Kia Seed 23 летняя девушка, проживающая в Екатеринбурге. С различными травмами пострадавшие доставлены ГКБ № 36», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД проверили уровень алкоголя в крови водителей. Оба были трезвы. Сейчас в Госавтоинспекции продолжается разбирательство.

